Pedagogické fakulty slouží maturantům jako záložní plán. Odrazují je platy učitelů

Nízké platy i malá prestiž učitelského povolání. To jsou důvody, proč studenti maturitních oborů nechtějí na pedagogické fakulty. Ukázal to průzkum pro Univerzitu Karlovu. Místo na pedagogické fakulty raději na technické obory nebo třeba sociologii. I tak vypadá volba vysokých škol mezi studenty maturitních oborů. Mezi středoškoláky ve třetích a čtvrtých ročnících uvažuje o pedagogické fakultě jenom čtvrtina. A každý druhý z nich ale nechce učit. A když už se pro studium pedagogiky rozhodnou, mají to jako záložní variantu.

„O pajdáku jsem uvažoval, protože mě vždycky bavila práce s dětmi, nakonec jsem ale podal přihlášku na ČVUT na strojní fakultu, jelikož situace ve školství v Česku není úplně nejlepší, myslím si, že v technickém zaměření je více i peněž,“ říká maturant z pražského Gymnázia Nad Alejí Jonáš Kareis.

Student si přihlášku na pedagogickou fakultu nepodal, Že si ale do třídy jednou za katedru přece jen stoupne, nevylučuje. „Vrátka si stále nechávám otevřené, kdyby mě technické zaměření nebavilo, určitě půjdu na pedagogickou fakultu, protože si jsem téměř jistý, že by mě ta práce bavila, že by mě naplňovala“ dodává.

Studenty pedagogické fakulty nelákají, mají je pouze jako záložní plán. Důvodem jsou malé platy. Reportáž připravila Pavla Lioliasová. Vložit na svůj web

Mezi svými spolužáky je ale jeden z mála, kdo o pedagogické fakultě uvažoval. Že mezi studenty není o pedagogické fakulty zájem, potvrzuje i ředitel gymnázia Jiří Benda.

„Když máme studenta, o kterém jsem přesvědčen, že má dispozice k učitelskému povolání, tak na pedagogickou fakultu většinou nejde. Důvodem jsou jednoduše finance.“

Čtěte také: Učitelé by se neměli držet mýtů o individuálním stylu výuky, varují vědci

To, že o studium učitelství není příliš velký zájem, potvrzuje i průzkum, který si nechala zpracovat Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

„Pouze 23 procent studentů uvažuje o pedagogickém směru, zajímavé je, že na tři studentky – zájemkyně, spadá pouze jeden student – zájemce,“ říká autorka průzkumu Petra Holečková.

Učitelství jako záložní plán

Studenty nejčastěji odrazují nízké platy učitelů. A pedagogické fakulty si často také nechávají jako záložní plán, když se třeba nedostanou na svůj vysněný obor.

„Těch, kteří uvažují o tom, že si podají přihlášku na nějaký pedagogický směr, tak polovina z nich je přesvědčená, že učit půjde, že nastoupí po škole do práce. Čtvrtina z těchto studentů neví a další čtvrtina si myslí, že prostě nenastoupí a že se danému oboru věnovat nebude,“ popisuje situaci Holečková.

Čtěte také: Většina absolventů 'pedáků' musí učit, jinak do tří let hrozí nedostatek učitelů, soudí Valachová

Právě plat nastupujícího učitele se dnes pohybuje kolem dvaceti tisíc korun. A to od učení odrazuje i mladé pedagogy. Podle bývalé děkanky pedagogické fakulty Radky Wildové ze škol často utíkají třeba po dvou letech praxe.

„Do dvou let absolventi pedagogických fakult zakládají rodiny, hledají si bydlení a chtějí si vzít hypotéky a jejich plat je stále 20 tisíc, což je opravdu velmi málo. Takže do praxe jich nastoupí docela dost, často ale práci opouštějí z ekonomických důvodů,“ sdělila děkanka své postřehy.

"Nedostatek pedagogů nehrozí"

Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD si problém s absolventy, kteří nejdou učit, uvědomuje. Už dřív řekla, že do budoucna nedostatek pedagogů podle ní ale nehrozí.

„Máme učitelů dost, máme dost absolventů, jsou úspěšní. To, že nejdou do škol, je jasné, protože je čeká „ohlodaná kost“ v případě platu a podmínky, které jim neumožňují další jejich profesní rozvoj.

Čtěte také: Markéta Pilátová: Inkluze má výsledky. Rozdíly mezi žáky ale nesmažeme

Aby šlo z pedagogických fakult učit větší procento absolventů, se Valachová snaží zajistit zvyšováním platů nebo zavedením kariérního řádu, který rozdělí pedagogy do tří stupňů podle zkušeností a podle toho také budou brát víc peněz. Ministryně chce prosadit zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020.

Do průzkumu se zapojilo přes 500 studentů ze 40 středních škol v Čechách.

Autor: Pavla Lioliasová