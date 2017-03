Policejní akce na Praze 1. Soud poslal zastupitele ODS do vazby

Předseda finančního výboru Prahy 1 Martin Skála rezignoval na místo zastupitele a ukončil své členství v ODS. Oznámil to předseda pražské ODS Filip Humplík. Skála se vzdal zastupitelského mandátu poté, co policisté minulý týden v souvislosti s předchozím prověřováním privatizace městských bytů odnesli z radnice Prahy 1 řadu dokumentů. Soud ho kvůli případu poslal do vazby.







Šéf pražské ODS důvody Skálovy rezignace neznal, podle serveru Echo24.cz se ho nepodařilo zkontaktovat.

Server Lidovky.cz uvedl, že Skálu soud poslal do vazby. "Tato osoba byla zdejším soudem vzata do vazby,“ potvrdila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková.

Pražští kriminalisté si v úterý z radnice Prahy 1 odnesli řadu dokumentů a na několik hodin zapečetili kancelář radního pro majetek Tomáše Macháčka (TOP 09), kterého také vyslýchali. Policie se podle serveru zajímala i o Skálu, který prý den po policejní akci nepřišel na zasedání zastupitelstva a měl nedostupný telefon.

Podle vyjádření policejní mluvčí Andreji Zoulové pro Echo24 byli policisté na úřadu městské části kvůli úkonům z dřívějšího prověřování ohledně městských bytů a jejich privatizace. "Rozhodně jsme tam nepečetili nějaké kanceláře nebo někoho obviňovali," uvedla Zoulová.

Vyšetřovatelé se koncem loňského roku zabývali tím, jak městská část postupuje při prodeji části svého majetku. Podle Zoulové bylo důvodem podezření z pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži. Na přelomu roku vyšetřování policisté formálně ukončili a nikoho tehdy neobvinili.

Praha 1, kterou nyní vede koalice TOP 09, občanských a sociálních demokratů, se městských bytů postupně zbavuje, nyní v šesté vlně prodeje. Na hospodaření městské části dohlíží finanční výbor.