Poslanci hodiny žvaní, mají projednávat zákony, řekl Zeman k údajným daňovým podvodům

Prezident Miloš ZemanFoto: Reuters

Sněmovna by neměla zkoumat, zda se někdo dopustil daňového podvodu. Ke kauze ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to televizi Barrandov ve čtvrtek řekl prezident Miloš Zeman. Podle něj by se případným podezřením měla zabývat finanční policie.

Sněmovna ve středu zařadila na podnět předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska bod nazvaný „daňové podvody ministra financí“. Vicepremiér Andrej Babiš se ale nakonec jednání nezúčastnil.

Prezident Miloš Zeman řekl, že samotný název by v Babišově situaci považoval za drzost. „Kdyby to bylo podezření z daňových podvodů, pak by to bylo legitimní," podotkl.

Sněmovna podle něj není soudce, žalobce ani vyšetřovatel a takovou kauzu nemůže řešit. „Já jsem prosazoval znovuobnovení finanční policie. Ta by měla zkoumat, zda došlo k daňovému podvodu," uvedl prezident.

Čtěte také: Babiš nemá problém s ČSSD, ale jen s některými členy, řekl po schůzce se Zemanem

Kalousek by podle něj v případě podezření měl podat například trestní oznámení. „Nic takového se neděje, předvádí se tyjátr, poslanci hodiny a hodiny žvaní na jedné i druhé straně a za nimi leží desítky zákonů, které by se za tu dobu stačily projednat," řekl Zeman.

Sněmovna Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil vážná podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. Pokud šéf ANO požadavek nenaplní, premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka by měl podle dokumentu vyvodit vůči Babišovi důsledky. Jaké, dokument neuvádí.

Zeman dodal, že on by na Babišově místě celou záležitost rovněž nechal vyšetřit finanční policií. „Když někdo něco složitě a často rozporně vysvětluje, tak se do toho zamotá jako ryba do sítě a není to příliš důvěryhodné," dodal prezident.