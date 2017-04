Přibývá řidičů, kteří ujedou od nehody. Policie od ledna eviduje 4 tisíce případů

Dopravní nehoda (ilustrační foto)Foto: CC0 Public domain

Způsobili dopravní nehodu, přesto šlápli na plyn a z místa ujeli. Jen za první čtvrtletí evidují policejní statistiky přes 4 300 takových případů. Neukázněných řidičů sice přibývá hlavně u lehčích nehod s menšími škodami, přesto by politici chtěli prosadit změnu. Do voleb to ale nestihnou.

Místo okamžitého zastavení a pomoci zraněným sešlápl plyn třeba řidič na Klatovsku, který při předjíždění srazil do pole jiné auto. Osmatřicetiletá řidička, která vezla dvě děti, skončila s vozidlem na střeše, všichni se lehce zranili. Na Uherskohradišťsku naboural do zaparkovaných aut opilý mladík. Nikoho sice nezranil, ukázalo se ale, že má až do léta zákaz řízení.

To je jen letmý výčet z minulého týdne. Ujíždění od nehod podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha není v Česku žádnou výjimkou.

„V letošním roce jsme za první čtvrtletí zaznamenali celkem 4 333 dopravních nehod, při kterých řidič ujel z místa dopravní nehody. A z toho 4 207 dopravních nehod bylo pouze s hmotnou škodou. Ve 126 případech byl potom zaznamenán následek na zdraví. Nicméně nebyla žádná osoba usmrcena. Zaznamenali jsme celkem 12 těžce zraněných,“ říká Lercha.

Ve srovnání s posledními dvěma lety počty mírně rostou. Podle Lercha řidiči nejčastěji ujíždí od lehkých nehod, při kterých nejde o život.

„Každoročně přibývá případů, kdy řidič ujede z místa dopravní nehody. Nicméně jsou to případy, kdy vznikne pouze hmotná škoda. Tam svou roli může hrát obava o ztrátu bonusu pojištění, ale někdy i nepozornost, kdy ten řidič - pachatel v tu chvíli - si ani nevšimne, že takovou dopravní nehodu zavinil nebo spáchal. Pokud se jedná o dopravní nehody, kdy dojde k nějakému následku na životě a zdraví, tak ten počet újezdů od nehod naopak klesá,“ dodává Lerch.

Zpřísnění trestů za ujíždění od nehod

Politici přesto dlouhodobě uvažují o zpřísnění trestů za ujíždění od nehod. Stávající koalice to ale nestihne. „Pošlete do poslanecké sněmovny materiál, který není vydebatovaný s veřejností s odborníky. To se prostě nedělá a my jsme chtěli tu debatu udělat. Já jsem nechtěl být onen osvícený vládce, který řekne „bude to takto" a protlačím to sněmovnou. Tady musí být nějaký konsensus,“ připustil nedávno v České televizi ministr dopravy Dan Ťok z hnutí ANO.

Zpřísnění sankcí navrhoval i koordinátor bezpečnosti silničního provozu Besip. Jeho vedoucí Martin Farář upozornil na následky, které můžou hrozit v případě, že řidič ujede od nehody. „Následky mohou být ujetím tragické. Neposkytnutí první pomoci pak má za důsledek i úmrtí nebo nějaké těžké následky na zdraví toho dotyčného, který tam zůstal bez pomoci,“ vysvětluje Farář.

A navíc poškození většinou nemají nárok ani na uhrazení škod. „Česká kancelář pojistitelů kryje škody za nezjištěné pachatele či nezjištěná vozidla v případě, že dojde ke škodě na zdraví. Pokud jde o majetkovou újmu, tak ta se kryje pouze v případě, že dojde současně k závažné škodě na zdraví a majetková škoda přesáhne 10 tisíc korun,“ popisuje mluvčí České kanceláře pojistitelů Aleš Povr.

Řidiči, který od nehody ujede, pak hrozí postih nejméně za samotný přestupek, že od nehody ujel. Pokud se při ní někdo zraní, pak riskuje i trest za neposkytnutí první pomoci a ublížení na zdraví.

Autor: Evelyna Kulíšková