Problém pro motocyklovou Grand Prix v Brně. Stát nezaplatí z milionového dluhu ani korunu

Masarykův okruh bude hostit závod MotoGP i v roce 2017.Foto: Petr Bušta

Pořadatelé motocyklové Velké ceny v Brně opět řeší problémy s penězi. Ministerstvo školství Radiožurnálu potvrdilo, že nedá žádné peníze na pokrytí osmadvacetimilionové ztráty loňského ročníku této obří sportovní akce.

Ministerstvo školství ve svém nejnovějším vyjádření tvrdí, že pořadatelům Velké ceny žádné peníze nepošle. A to i přesto, že ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD vloni několikrát řekla, že případnou ztrátu závodů MotoGP její resort vyřeší. Podle ministerstva ale není možné peníze poslat zpětně. Akce se přitom konala v roce 2016.

Podle ředitele odboru sportu Zdeňka Břízy tak ztrátu budou muset uhradit organizátoři sami. Od loňska pořádá brněnský závod série mistrovství světa silničních motocyklů Spolek města Brna a Jihomoravského kraje.

Podle brněnského primátora Petra Vokřála z hnutí ANO by to nemělo přinést větší komplikace. „Máme dohodu, že pokryjeme dluh z prvních příjmů, které budou. Což mimochodem je uvolněná podpora ze strany města a ze strany kraje. My tím, že pokryjeme ten závazek, budeme bez dluhů. Ale samozřejmě to musíme řešit tak, aby spolek byl dlouhodobě v neutrálním hospodářském výsledku,“ řekl Vokřál.

Čtěte také: Velká cena Brna dostane z veřejných peněz až 90 milionů korun

Spolek počítá s tím, že letos už budou jednání s ministerstvem školství jednodušší. Vloni to byla pro všechny zúčastněné premiéra. „My jsme jednali s ministerstvem školství a dolaďovali jsme v prvním roce spoustu administrativních kroků. Bude to znít hloupě, ale nestihlo se všechno vyřešit. To znamená, že budeme muset v letošním roce a myslím, že se zkušeností z loňského roku toho jsme schopni, vše připravit tak, abychom měli vyrovnané hospodaření,“ dodal Vokřál.

V loňském roce přispělo ministerstvo školství na závody motocyklového mistrovství 60 miliony korun. Letos by se tato částka mohla vyšplhat až na 90 milionů korun. Více si přečtěte ZDE.

Závod MotoGP se přesto potýká s nedostatkem peněz každý rok. Asi dvě třetiny z rozpočtu totiž spolkne takzvaný zalistovací poplatek promotérské firmě. Letos je to asi 100 milionů korun. Přitom předběžný rozpočet pro letošní ročník, který se bude konat na Masarykově okruhu první víkend v srpnu, počítá s výdaji asi 150 milionů korun.

Tato částka se zdaleka nevybere ani ze všech prodaných vstupenek a akce tak potřebuje veřejnou podporu. Analýza společnosti Cyrrus ale ukázala, že státu se akce i tak vyplatí. Jenom desetitisíce fanoušků podle analytiků přinesou české ekonomice 200 až 300 milionů korun.