Průmyslové haly v Kopřivnici zachvátily plameny, požár zastavil i vlaky

Požár v KopřivniciFoto: ČTK

VIDEO UVNITŘ. Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslových hal v Kopřivnici na Novojičínsku. Na místě platí třetí stupeň požárního poplachu a zasahuje 21 hasičských jednotek. Požár přerušil i vlakovou dopravu, škody by podle odhadů mohly stoupat až do desítek milionů korun.

V Kopřivnici hoří dvě budovy, které v minulosti patřily do areálu automobilky Tatra. Požár se rozšířil na místa, kde se nachází prodej hutního materiálu, pila, stanice technické kontroly, měření emisí a další provozovny, uvedli to hasiči na svém facebookovém profilu.

„Mám informaci, že zhruba od 20:00 hoří dvě průmyslové budovy v Kopřivnici. Nejsou součástí areálu automobilky,“ řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Marek Gašparín. Kromě toho uvedl, že zásah potrvá do ranních hodin. Hasičům se totiž do půlnoci nepodařilo dostat plameny pod kontrolu. Zatím ale nemají informaci, že by při požáru někdo utrpěl zranění. "Nezasahovala tady ani záchranná služba," řekl mluvčí Gašparín. Dodal, že na místo v noci přijel i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Hasiči na místo vyslali i výškovou techniku určenou na likvidaci požárů střech. Oheň prý totiž způsobuje propadání střech hal. „Nyní u požáru zasahuje jednadvacet hasičských vozidel. Další na místo míří,“ dodal mluvčí.

Vzhledem k tomu, že hoří v blízkosti kolejiště v Kopřivnici, byl podle údajů na webu Českých drah přerušen vlakový provoz v úseku Příbor - Veřovice, funguje tam náhradní autobusová doprava.