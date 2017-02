Rath podá žalobu na stát. Chce omluvu za vyjádření státního zástupce Jiráta

Bývalý poslanec a exhejtman Středočeského kraje David RathFoto: Filip Jandourek

Obviněný exposlanec David Rath podává žalobu na stát. Radiožurnálu to potvrdil v textové zprávě. Chce omluvu za vyjádření státního zástupce Petra Jiráta. Ten v minulosti v jednom z rozhovorů řekl, že má někdejší hejtman někde ukryté stamiliony a do vězení nenastoupí.

Žalobu na ochranu osobnosti podal David Rath na státního zástupce Petra Jiráta už předloni. Teď ale žalobu rozšířil i na stát. Radiožurnálu to zdůvodnil v textové zprávě:

„Petr Jirát soudu poslal vyjádření, že za jeho výroky odpovídá stát. Proto jsem žalobu rozšířil na stát, za který se Jirát chce schovat."

Státní zástupce nechce krok exposlance komentovat. „Tady šlo o kriminální trestnou činnost jednoho někdejšího politika Davida Ratha," shrnul už dřív exposlancovo obvinění z korupce. Na to, že David Rath zažaloval stát, nechce reagovat ani ministerstvo spravedlnosti.

„Suma vyplynula z určitého dokumentu. Možné to je. Neříkám, že má někde ukryto zrovna tolik. Ale tipuju to určitě na stovky milionů korun.“

„U vazebních zasedání jsem stále opakoval, že výkon trestu nenastoupí, protože uteče. Podle něj jsem zbytečně strašil soud, přece dosud všude chodil, neutekl. Já jsem vždy ale říkal, že si vychutná soud, dokud nebude pravomocně odsouzen, čili zůstane na svobodě. Naopak, on rád přijde, aby masíroval média svoji pravdou. Ale pokud padne jakýkoliv pravomocný trest spojený s nástupem do vězení, já jsem osobně přesvědčen, že pak dojde na má slova. Bohužel budu muset připomenout: Já jsem vám to říkal.“

Právě kvůli těmto výrokům nyní David Rath podává žalobu na stát, Petr Jirát je řekl v rozhovoru pro server lidovky.cz.

Rathův případ se loni v říjnu vrátil na počátek soudního jednání. Senát odvolacího Vrchního soudu v čele se soudcem Pavlem Zelenkou totiž zrušil původní odsuzující rozsudek v kauze kvůli nezákonným odposlechům.

To se však nelíbí ministrovi spravedlnosti, který proti rozhodnutí soudu podal stížnost pro porušení zákona v neprospěch obžalovaných. Rozhodne o ni Nejvyšší soud. Krajský soud v Praze však případ musí bez ohledu na to projednat od nuly.

Obžaloba má problém i v takzvané druhé větvi kauzy Rath, v níž figurují i stavební a medicínské firmy. Krajský soud totiž věc vrátil k došetření.

Důvod zatím není známý, čeká se na vyhotovení usnesení. Spekuluje se, že to souvisí se zrušením odposlechů v kauze Vrchním soudem.

Autor: Veronika Hlaváčová