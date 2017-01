Rejstřík přestupků plní hlavně krádeže a porušení zákazu kouření. Rekordmani mají šest záznamů

Do nového registru musí policie a radnice zapisovat přestupky od 1. října (ilustrační foto)Foto: Filip Jandourek

Víc než 13 500 přestupků už zapsala policie a úřady do nového rejstříku přestupků. Ten funguje čtvrt roku a nejčastěji se v něm objevují drobné krádeže, porušení zákazu kouření na vybraných místech nebo neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu. Někteří lidé mají v evidenci až šest záznamů. Za opakované přestupky už úřady začaly rozdávat vyšší pokuty. Nejvyšší zatím byla 10 tisíc korun.

„V rejstříku nám objeví všechny spáchané přestupky, ať už jsou to blokové pokuty od městské policie nebo i z jiných městských úřadů z celé České republiky. Evidence přestupků je dobrá v tom, že se dozvíme, že přestupky může páchat na území celé republiky,“ popisuje úřednice magistrátu v mostě Eva Lochmanová.

Do nového registru musí policie a radnice zapisovat přestupky od 1. října. Ke konci roku tam bylo 13 539 záznamů.

Ke konci roku bylo v novém rejstříku přestupků 13 539 záznamů. Funguje od 1. října Vložit na svůj web

„Nejvíce máme krádeží, těch je zhruba 45 procent, potom máme přestupky týkající se ochrany veřejného pořádku a to například znečištění veřejného prostranství, porušení nočního klidu, dále také přestupky za neoprávněné přechovávání omamných nebo psychotropních látek,“ říká ředitelka Rejstříku trestů Radka Paulová.

Druhým nejčastějším přestupkem je porušení zákazu kouření na zákonem stanovených místech. Víc záznamů má v registru na 600 lidí, ve dvou případech dokonce šest. Z evidence taky vyplývá, že úřady už začaly stupňovat pokuty za opakované delikty.

„Již máme evidovány i případy, kdy je pokuty deset tisíc a jde vždy o recidivu. Nejčastěji budou pokuty u těch bloků do tisíce korun,“ dodává Paulová.

Čtěte také: V čem doháníme Německo? Minimálně v krádežích kol, ukazují policejní data

Policisté musí posílat do správního řízení opakované prohřešky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Právě za ně můžou lidé dostat vyšší pokuty, třeba v případě krádeže namísto 20 až 30 tisíc korun.

Takové částky ale nepůjde podle Svazu měst a obcí z často zadlužených lidí vymoct. Dál proto volá po změně zákona.

„Chceme samozřejmě alternativní tresty, kdyby například byla povinnost odpracovat nějaké hodiny, tak aby ho to nelákalo dělat další přestupky, když ví, že za to dostane pokutu, kterou stejně nezaplatí. Nebo případně trest, který si myslíme, že by mohl být také účinný, obdobu nějakého domácího vězení, samozřejmě relativně krátkodobou,“ říká ředitel svazu měst a obcí Dan Jiránek z ODS. Technicky podle něj rejstřík funguje.

Autor: Václav Štefan