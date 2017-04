Rodina jsou dva dospělí a maximálně tři děti. Rodinné vstupné diskriminuje rodiče s více potomky

Národní galerie patří mezi výjimky, které dovolují více dětí na jedno vstupnéFoto: Filip Jandourek

Vloni v létě se otec pěti dětí a ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU ČSL rozčiloval nad tím, že rodinné vstupné ve státních institucích diskriminuje vícečetné rodiny. Jurečka proto požádal o změnu svého stranického kolegu a ministra kultury Daniela Hermana, pod kterého kulturní zařízení spadají. Mnoho se ale nezměnilo.

„My nejsme rodina, podle všeho asi smečka. Asi si myslí, že jsem děti našel na ulici a chci platit méně,“ směje se s nadhledem Josef Mištera, když vypráví, jak obvykle postavil šest dětí před kasu a čekal, jak to dopadne.

Začíná turistická sezóna a rodiče většího počtu dětí se zase budou ptát, proč je státní zámky, hrady a muzea diskriminují. Rodinné vstupné totiž obvykle zahrnuje dva dospělé plus dvě, maximálně tři děti. Vložit na svůj web

„Zní to jako fráze, ale rodina je opravdu základ státu, ale moc podpory se velkým rodinám nedostává,“ říká vlasatý muž, který je děkanem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě.

Mištera se ani letos žádných zásadních změn nedočká. Ministerstvo kultury sjednotilo rodinné vstupné na většině svých institucí, zahrnuje v něm podle mluvčí Simony Cigánkové dva dospělé a tři děti. „Například Památník Lidice nebo muzeum v Rožňově pod Radhoštěm má rodinné vstupné pro dva dospělé a čtyři děti.“

Čtěte také: OBRAZEM: Do Národní galerie v Praze připlul Wej-wejův člun s uprchlíky

Proč ministerstvo považuje za rodinu právě tři děti nebo ve výjimečných případech čtyři, mluvčí nevysvětila. Třeba Národní galerie nebo Petřínská rozhledna uznává za rodinu rodiče a čtyři děti a Pražský hrad dokonce pět dětí.

K ráznému kroku se rozhodl generální ředitel Národního zemědělského muzea Jan Půček. Děti do 18 let vstupné neplatí. „My už jsme to zavedli na podzim v Praze a ukázalo se, že to nemá negativní vliv na příjmy. Přišlo víc dětí. Tak to rozšiřujeme i na další pobočky, v Čáslavi, Kačině a ve Valticích.“

Čtěte také: Jedna ponožka zelená, druhá pruhovaná. Lidé slaví Ponožkový den nebo také den Downova syndromu

Podle Půčka by měly státní instituce postupně umožňovat dětem vstup zdarma nebo je výrazně zvýhodnit. Sám má pět dětí a tedy dostatek zkušeností. K obdobnému kroku přistoupilo nejnavštěvovanější muzeum ve středočeském kraji, Hornické muzeum v Příbrami.

„Nikdo to nezneužívá a naše příjmy neklesají. Naopak nám stále stoupá návštěvnost a lidé se vracejí,“ říká ředitel muzea Josef Velfl, který zrušil limit dětí na rodinném vstupném už dávno.

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu žije v Česku 9 tisíc rodin se čtyřmi dětmi, víc dětí má jen 1500 rodin.