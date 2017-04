Silničáři odmítají převzít opravený úsek D1 před Brnem. Tvrdí, že při dešti může být nebezpečný

Ředitelství silnic a dálnic odmítá převzít zmodernizovaný úsek D1 mezi Velkou Bíteší a Lhotkou. Tvrdí, že tam společnost OHL-ŽS nekvalitně postavila kanalizaci a nechce ji opravit. Firma nabídla jen finanční kompenzaci. Proto se chtějí silničáři se společností soudit.

Mezi Velkou Bíteší a Lhotkou už přes rok řidiči běžně jezdí. Ředitelství silnic a dálnic ujišťuje řidiče, že dálnice v tomto úseku bezpečná je. Kanalizační potrubí je prý plně průchozí, má ale špatný sklon a někde jsou trubky zdeformované, takže se za deště můžou ucpávat.

Problém může podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla nastat, pokud z dálnice nebude dostatečně rychle odtékat voda. „V okamžiku, kdy by to nastalo, tak samozřejmě potencionální nebezpečný stav nastat může. Když bychom měli podezření, že se tato situace blíží, budeme reagovat minimálně třeba snížením rychlosti,“ uvedl Rýdl.

Proto silničáři nechtějí tento úsek převzít a žádají, aby firma dala dálnici co nejdřív do pořádku. Mluvčí ŘSD tvrdí, že kvalitáři jsou na stavbách a modernizovaných úsecích téměř denně. Radiožurnálu ale také přiznal, že nebylo možné mezi Velkou Bíteší a Lhotkou dohlížet na každý detail. Mimo jiné potvrdil, že když firma potrubí pokládala, tak bylo určitě v pořádku.

„Když pokládka probíhala, bylo potrubí v pořádku. Až teprve následující nešetrné nebo chybné technologické kroky zhotovitele měly za následek deformaci potrubních systémů. Na to jsme přišli, označili jsme to a snažili jsme se zjednat nápravu,“ uvedl Rýdl.

Podle ŘSD by opravy stály společnost OHL-ŽS asi 20 milionů a stavbaři by museli dálnici částečně znovu rozkopat. To údajně firma odmítla a nabídla jen slevu z celkové částky.

Proto o celé věci teď rozhodne soud. Vedení společnosti OHL-ŽS se Radiožurnálu vyjádřilo pouze písemně s tím, že nemají podrobnější informace o případném soudním řízení.

Co se týká modernizace D1, tak se silničáři obracejí na soud poprvé. Se soudními spory má ale ŘSD už svoje zkušenosti. Aktuálně se soudí s jinou společností o kvalitu práce na D47 mezi Ostravou a polskými hranicemi.