Škromacha letos na sjezd ČSSD nepozvali: 'Probíhá generační obměna, šetří se na hostech,' říká

ROZHOVOR. „Méně Andreje Babiše, více programu,“ radí před volbami bývalý senátor Zdeněk Škormach z ČSSD. Letos se po mnoha letech sjezdu sociálních demokratů nezúčastnil, „depku“ z toho ale prý nemá.

Nezúčastnil jste se sjezdu. ČSSD vás prý nepozvala. Je to pravda?

Ano, to je pravda. Nejsem delegátem a nebyl jsem pozván ani jako host. Takže sjezd jsem sledoval zpovzdálí a případně ho glosoval v médiích.

Sjezdů jste se ale v minulosti účastnil pravidelně.

Já jsem byl na všech sjezdech od roku 1995. Na posledním sjezdu jsem byl jako host z titulu své parlamentní funkce.

Jak si vysvětluje, že jste tentokrát pozvánku nedostal?

Vždy byla snaha, aby byl co nejmenší počet hostů, takže asi proto.

Loni na podzim jste v senátních volbách neobhájil svoji funkci. Vnímáte to tak, že se už s vámi nepočítá?

Já myslím, že to je otázka spíše na vedení strany. Na to nedokáži odpovědět. Samozřejmě rád bych se na sjezd podíval, na druhou stranu v poslední době jsem se snažil vytvořit určitý odstup od aktivního stranického působení. Přináší mi to i určité problémy. Takže si držím odstup a myslím, že se mi to docela daří. Takže z toho, že sem nebyl pozván, nemám žádnou depku. Chápu, že šetří na hostech. Nejsem dnes v žádné funkci a prostor mají „služebně mladší“ kolegové, kteří nastupují do funkcí. Myslím si, že probíhá generační obměna.

Jak hodnotíte sjezd ČSSD a volbu staronového předsedy Bohuslava Sobotky?

Považuji to za očekávaný, pozitivní výsledek. Někteří delegáti, kteří nemusí být z Bohuslava Sobotky dvakrát nadšení, ho přesto podpořili. Zájem samozřejmě dneska je, aby strana s preferencemi, které má, získala alespoň nějakou pozici pro podzimní volby. A tím, že se nenašel protikandidát, tak by bylo nelogické a zvláštní nezvolit předsedu a pak začít mezi delegáty hledat nového kandidáta, který by to vzal. Transparentní je, že jestliže chce někdo zvednout paži, tak ji má zvednou včas.

A co se týče Milana Chovance, který obhájil post prvního místopředsedy?

Tam je vidět, že to bylo relativně těsné (Chovanec dostal 379 hlasů, Tejc 280 – pozn. red.). Myslím, že v tomto případě mohlo sehrát určitou roli i to, že Slávek Sobotka i Jeroným Tejc jsou z jižní Moravy. Regiony to pak vyvažují tak, aby zastoupení ve vedení strany bylo vyvážené.

A nebude kritický hlas Jeronýma Tejce ve vedení strany chybět?

Ať už jako první nebo druhý místopředseda si myslím, že jak Milan Chovanec, tak Jeroným Tejc by ve vedení strany zastoupeni být měli, a to právě z toho důvodu, aby se našla ta menšina, která má jiný názor. Po sjezdu to vypadá, že jedni porazili druhé. A já to vnímám jako oslabení strany, ne její posílení.

Jak by měla nyní ČSSD postupovat, pokud, jak tvrdí, chce vyhrát volby?

Můj osobní názor je méně Babiše, více programu. Někdy až osobní komentáře a výpady vůči Babišovi jsou kontraproduktivní. V lidech vyvolávají jakousi opětovnou reakci právě vůči tomu, komu se z jejich pohledu ubližuje. V tomhle se ale Slávek Sobotka výrazně posunul k realističtější podobě programu. Samozřejmě je ještě potřeba to konkretizovat, ale jsem za to rád. Představa městských liberálů určitě není běžná představa pro sociální demokracii.

