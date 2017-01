Sníh za zřícení střechy haly v Třebové nemohl, shodli se hejtman s projektantem. Viníka má najít nezávislý posudek

Část střechy skončila přímo na palubovce. Bortila se ale postupně a lidé uvnitř tak získali čas na útěk.Foto: David Taneček, ČTK

Proč se zřítila střecha sportovní haly v České Třebové, je stále nejasné. Na místě se sešli zástupci dodavatelské firmy s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým z ČSSD. Projektant stavby Tomáš Friš odmítl, že by nehodu zavinil nadměrné zatížení sněhem. Hejtmanství si podle šéfa kraje nechá vypracovat vlastní posudek.

„Hned v úvodu jsem vyloučil diskusi na téma sníh, protože podle sdělení vedení školy je na druhé tělocvičně 25 centimetrů, což není žádná enormní zátěž, která by měla způsobit takový výkyv,“ prohlásil hejtman.

To potvrdil i projektant stavby Tomáš Friš. „Co se týče norem, tak určitě dodržené byly. A ten sníh, kterým tam je, myslím, že není extrémní zatížení,“ odmítl, že by za zřícením stál sníh.

Pardubický kraj pozve nezávislého znalce, který by měl posoudit celý projekt sportovní haly v České Třebové. Příčinu pádu střechy hledají také policisté. „Znalec posoudí celý projekt od studie až po kolaudaci. Na základě toho chceme s ostatními najít řešení, protože pro nás je nepřijatelné, aby se věc vlekla dlouhou dobu,“ řekl Netolický.

Spadla střecha nové sportovní haly v České Třebové. Více si poslechněte v reportáži Josefa Kopeckého. Vložit na svůj web

„Těch variant je spousta, nechme to řešení na expertním týmu jak ze strany vyšetřovacích orgánů, tak ze strany komise Pardubického kraje,“ řekl Tomáš Zavřel, generální ředitel dodavatelské firmy Profistav Litomyšl.

Podle něj během stavby nebyly žádné potíže. Potvrdil také, že šlo o běžně užívanou konstrukci střechy. „Samozřejmě všechny detaily se diskutovaly a intenzivně řešily na kontrolních dnech. Takže tyto záležitosti byly pečlivě vypracovávány a projednávány se všemi účastníky řízení. V tuto chvíli nepochybuju o něčem, kde by došlo k zanedbávání.“

Oprava ještě letos

Hejtman Pardubického kraje by si také přál, aby se hala znovu otevřela ještě letos. „S vysokou pravděpodobností bude nutné odstranit celou konstrukci střechy, budeme muset hledat řešení v návaznosti na to, co je v pořádku. Doufám, že se ukáže, že těch problémů tam nebude tolik, aby celá tělocvična nemusela jít celá k zemi. A byl bych rád, abychom tělocvičnu otevřeli ještě v letošním roce.“

Čtěte také: Šlo to rychle, prostor uniknout naštěstí byl, řekla svědkyně po zřícení střechy sportovní haly

Střecha spadla v sobotu večer při florbalovém turnaji. Asi osmi desítkám lidí se z haly podařilo včas utéct.

Pardubický kraj za stavbu haly zaplatil 58 milionů korun, turnaj byl první akcí, která se v objektu konala. Na nedělní odpoledne bylo naplánované slavnostní otevření, to hejtmanství zrušilo. Hejtman Netolický také řekl, že kraj se na opravě haly nebude finančně podílet.

Autor: Vojtěch Koval