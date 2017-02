Sobotka připustil vládu s komunisty. Voliče ČSSD nezajímá, jakou barvu má naše logo, řekl

Sociální demokracie by mohla po podzimních sněmovních volbách usednout ve vládě s komunisty. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to připustil premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Vládní spolupráci s KSČM teď sociálním demokratům zakazuje takzvané bohumínské usnesení z roku 1995. Podle Sobotky je ale překonané. Komunisté případnou spolupráci vítají, hnutí ANO ale Sobotkův postoj kritizuje.

Běžným lidem je podle premiéra Bohuslava Sobotky jedno, jestli platí, nebo neplatí bohumínské usnesení. To je podle něj debata pro politology.

„Voliče ČSSD nezajímá, jestli máme logo červené, nebo oranžové. To je debata lidí, kteří jsou opravdu odtržení od reálného života,“ řekl Sobotka pro Hospodářské noviny.

Spolupráce s KSČM navíc podle něj funguje na komunální úrovni. O bohumínském usnesení chtějí členové sociální demokracie diskutovat na březnovém sjezdu.

„Bohumínské usnesení vězí v historii. Formálně se ani není potřeba k němu vracet. Bylo přijato v nějakém historickém kontextu, v době, kdy byla na politické scéně jiná situace, bylo velmi brzy po listopadu 1989,“ uvedl premiér. „Která jiná strana se vrací k usnesením starým 25 let? Která se k tomu vrací a neustále o tom diskutuje?“ dodal.

Jeho zrušení podle listu podporuje například i předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.

„Nemá smysl vylučovat povolební spolupráci s jakýmkoliv subjektem, který se dostane do sněmovny, včetně komunistů. Pokud jde o bohumínské usnesení, bylo schváleno už před řadou let − v roce 1995, což určitě neznamená, že by ČSSD v této věci nemohla svůj postoj změnit," poznamenal pro Hospodářské noviny Sklenák.

Pro spolupráci se sociálními demokraty by byli i komunisté. „Zatímco pravice se umí pospojovat, levici to dosud dělá problém. Je dobře, že podobná omezení a bariéry padnou," prohlásil pro list místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Naopak hnutí ANO názor premiéra kritizuje. „Pan Sobotka udělá cokoliv, aby byl zase premiérem, s klidem se spojí i s ďáblem," uvedl šéf ANO a ministr financí Andrej Babiš. Hospodářské noviny ale upozorňují, že Babiš sám před loňskými krajskými volbami spolupráci s komunisty připouštěl.

Hospodářské noviny dodávají, že koalice ČSSD a KSČM po podzimních sněmovních volbách nejspíš nevznikne. Obě strany by podle nedávného volebního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění získaly v součtu necelých 33 procent hlasů, tedy stejně jako hnutí ANO.