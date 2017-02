Spolupráce ČSSD a komunistů ve vládě? Vadí vražda Horákové i odchod z NATO

Lidový dům, sídlo ČSSD v Hybernské ulici v PrazeFoto: Filip Jandourek

ANKETA. Bohumínské usnesení je sice přežitek, spolupráce s komunisty má však svá ale. Vyplývá to z ankety Zpravodajského webu Českého rozhlasu mezi členy sociální demokracie. Zákaz spolupráce s extremistickými stranami včetně KSČM si strana odhlasovala v roce 1995. Premiér a lídr ČSSD Bohuslav Sobotka to nyní označil za historickou záležitost. Vztah ke komunistům, ale i dalším stranám bude zřejmě jedním z hlavních témat na březnovém sjezdu sociálních demokratů.

„Bohumínské usnesení jako takové logicky přežité je. Vždyť sociální demokracii zakazuje spolupráci se Stranou demokratické levice a se sládkovci. Tedy se stranami, které dnes buď neexistují, nebo živoří na politické periferii,“ uvedl ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka.

Varianty povolebních koalic i vztahy k jiným parlamentním subjektům by podle Chvojky měla strana probrat na březnovém celostátním sjezdu. „Je to aktuální politická otázka. Očekávám, že na sjezdu si vyjasníme náš vztah k babišovcům, okamurovcům, komunistům a zhodnotíme úroveň komunikace s lidovci,“ doplnil.

Premiér Sobotka o možném nerespektování bohumínského usnesení hovořil v pátek v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Podle něho vězí v historii a není potřeba se k němu vracet. „Voliče ČSSD nezajímá, jestli máme logo červené, nebo oranžové. To je debata lidí, kteří jsou opravdu odtržení od reálného života,“ prohlásil mimo jiné.

Aktuální trend po vzoru hnutí ANO?

S lídrem ČSSD souhlasí například bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek, šéf sněmovního výboru pro bezpečnost Roman Váňa nebo hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Je třeba reagovat na aktuální stav české politiky. A vzhledem k tomu, že KSČM byla de facto z izolace na politické scéně vyvedena i hnutím ANO, které tvrdí, že je pravicové, pak je velmi těžké tomuto trendu vzdorovat,“ reagoval Netolický.

Za přežitek bohumínské usnesení označil také předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava. Současně však upozornil, že si lze jen stěží představit koalici, ve které by KSČM trvala na ochodu Česka z NATO a Evropské unie. Podle poslance a starosty Náchoda Jana Birkeho ale sociální demokracie potřebuje spojence na levici.

„Primárně je nutné zastavit chystanou pravicovou koalici ANO s ODS, o které již otevřeně hovoří pan Faltýnek. ČSSD musí mít sílu na levici, aby mohla prosazovat svůj program zaměřený na normální lidi. V zájmu prosazování vyšších mezd a důchodů nebo bezplatného zdravotnictví jsem připraven vést o míře spolupráce diskuzi,“ vzkázal Birke.

ČSSD s komunisty spolupracují už nyní

Sociální demokraté přitom s komunisty v krajích a obcích koalice uzavírají. Společně vládnou už v druhém volebním období například v Ústeckém kraji. Bohumínské usnesení totiž neříká, na jakou politickou úroveň se zákaz vztahuje. Přední osobnosti ČSSD od začátku prohlašují, že se týká pouze vládní úrovně. Podle náměstka ústeckého hejtmana a poslance Jaroslava Foldyny by však mělo padnout i toto tabu.

„KSČM respektuje demokratické principy, na nichž je založena Česká republika. Je parlamentní stranou. V současné době a tak i v budoucnosti považujeme za důležité s KSČM spolupracovat zejména při obraně sociálních zákonů, které různým hnutím a stranám překážejí při prosazování práv zájmů určitých skupin,“ uvedl.

Partnerství s komunisty si pochvaluje také poslanec a hejtman za ČSSD na Vysočině Jiří Běhounek. „V Kraji Vysočina dvě krajská volební období za sebou fungovala menšinová rada ČSSD s podporou KSČM bez problémů,“ popsal.

Výhrady míří k politickým procesům i NATO a EU

Rezervovanější postoj k vyjádření šéfa sociálních demokratů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová: „Od doby přijetí bohumínského usnesení máme s KSČM zkušenosti z koalic v několika krajích. Už to ukazuje, že přežité je. Nicméně na celostátní úrovni bych byla osobně opatrnější.“

Opatrnější by byl ohledně koaliční spolupráce s komunisty také hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Připomíná političku Miladu Horákovou, která zemřela během politických procesů v 50. letech: „Nedokážu si to představit. Milada Horáková je největší žena našeho národa. Nedokážu si představit, že nějaký poslanec ČSSD o ní bude říkat, že je zločinec.“

Politické procesy, během nichž komunistický režim zlikvidoval tisíce svých odpůrců, vadí i hejtmanovi Královéhradeckého kraje Jiřímu Štěpánovi. „Spolupráci s komunisty na vládní úrovni bych se nebránil. Pochopitelně záleží i na osobnostech, které by byly nominovány. KSČM by se ale měla vymezit vůči přehmatům a excesům v 50. letech včetně justičních vražd. To je nepřípustné,“ uvedl.

„Spolupráce v jednotlivých krajích je jedna věc, ale celostátní úroveň vyžaduje hlubší diskusi již jen s odkazem na zahraniční a bezpečnostní politiku. V Evropském jsou členy frakce se Syrizou, Podemosem, severskou levicí,“ zdůraznil náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Vyjádření předsedy strany odmítl komentovat například poslanec Jeroným Tejc, který se na sjezdu strany bude ucházet o post prvního místopředsedy ČSSD. Ten nyní zastává ministr vnitra Milan Chovanec. K záležitosti se podle svých slov vyjádří až na sjezdu strany. Obdobný postoj zaujal také exsenátor Zdeněk Škromach.

Za překonané 22 let staré bohumínské usnesení označil také prezident Miloš Zeman. Zatímco si však sociální demokraté v čele se Sobotkou pohrávají s myšlenkou na koalici s komunisty, předseda KSČM Vojtěch Filip jim vzkázal, že postoj jeho stany není tak jednoznačný.

Autor: Kristýna Novotná