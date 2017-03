Štáchová Máničce zajistila nový hlas předem. 'Byla to super šéfka,' vzpomíná interpret Spejbla

Zemřela Helena Štáchová, ředitelka Divadla S+HFoto: ČTK

Silná žena, super šéfka, nejlepší manažerka. Postava Máničky nekončí, Štáchová se postarala o novou interpretku Máničky předem. Na Helenu Štáchovou ve vysílání Radiožurnálu zavzpomínal její divadelní kolega Martin Klásek. Hercovým hlasem už desítky let promlouvá Spejbl a Hurvínek.

Když se řekne Helena Štáchová, jaká vzpomínka se vám na ni vybaví?

Víte, já bych řekl celoživotní. Protože já jsem s Helenkou na jevišti stál bezmála čtyřiačtyřicet let, tak to už člověka poznamená. Velice dobře jsme se znali a byli jsme opravdu nejlepší jevištní partneři. Helenka pro mě vždycky bude znamenat člověka, který pro divadlo vykonal obrovské dílo, protože si myslím, že ani Miloš Kirschner ve své době netušil, co doma má za partnerku, která má obrovskou sílu. Vždycky se dokázala za divadlo postavit a přinášet spoustu nových věcí a spoustu nových nápadů, zvelebovat věci a všechny na nás pěkně dohlížet. Byla to úplně super šéfka.

Mohl byste najít její největší divadelní úspěch?

Helenka i sama o sobě říkala, že byla velký workoholik. Dostala dokonce takové nádherné vyznamenání, že za rok 2014 byla zvolena jako nejlepší manažerka roku pro malé firmy, což je u divadla unikátní ocenění a mluví to za mnohé. Ona těch věcí udělala strašně moc. Byla autorkou třináctidílného seriálu pro Večerníčka, našich večerních představené a tak dále.

Hlas Heleny Štáchové byl spojený s jednou z hlavních postav divadla – Máničkou. Co bude teď s Divadlem Spejbla a Hurvínka?

To čas ještě ukáže, my budeme muset pochopitelně jednat se zřizovatelem – pražským magistrátem. Ale co se týká Máničky a Bábinky, tak Helenka se ještě postarala o svoji nástupkyni, se kterou já již hraju dvě inscenace v divadle, takže o tu je do budoucna postaráno. Je to nesmírně talentovaná příjemná mladá dáma, jmenuje se Maruška Šimsová a myslím si, že se o ty dvě figurky dokáže hezky postarat.

Autor: Radiožurnál