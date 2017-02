Starostům a nezávislým radí Krejčířův muž. Řeší s ním personální nominace

Stanislav Polčák přeposlal stranickou komunikaci Martinovi Redlovi (koláž)Foto: Český rozhlas

Hnutí Starostů a nezávislých si v politice od počátku zakládalo na průhlednosti. Radiožurnál teď ale narazil na skutečnosti, které důvěryhodnost této strany významně narušují. Získal totiž důkaz o tom, že špičky Starostů jsou těsně napojeny na zlínského podnikatele Michala Redla a s ním v zákulisí konzultují stranickou politiku. A dokonce i tu personální. Redl má přitom blízko ke zřejmě nejznámějšímu českému zločinci Radovanu Krejčířovi. Byl stíhán v několika jeho kauzách. Soudu unikl jen díky lékařům, kteří mu vystavili potvrzení o vážné duševní nemoci.

Loni 6. září přišel europoslanci Stanislavu Polčákovi e-mail. Jeho kolegové z pražské buňky Starostů a nezávislých ho v něm žádali o doporučení, koho mají nominovat na důležitá místa v pražských firmách a na magistrátu, a také jmenovali několik možných kandidátů.

Jestli Polčák někoho doporučil, nevíme. O tři hodiny později ale ze svého telefonu bez jakéhokoliv komentáře přeposlal e-mail dál zlínskému podnikateli Michalu Redlovi.

Muži, který v roce 2002 podle policie - přes úvěr poskytnutý firmě Technology Leasing - tuneloval spolu s Radovanem Krejčířem Českou spořitelnu. A který se měl podílet na půlmiliardovém daňovém úniku v kauze M5. Vězení a soudu ale Redl unikl. Byl sice obviněn v obou zmíněných případech, jenže v průběhu vyšetřování mu lékaři vystavili potvrzení o vážné duševní chorobě. Redl podle nich nebyl schopen chápat průběh vyšetřování a soudního řízení. A státní zástupce tak musel jeho stíhání přerušit.

Polčákova dvě různá vysvětlení

Polčák přeposlání e-mailu vysvětlil Radiožurnálu dvěma různými důvody. „Tady se jednalo o to, protože to hnutí začíná i v Praze, že jsme měli možnost obsadit svými zástupci, kteří měli dohlížet na zájmy Prahy, některé pozice. A já jsem žádal kohokoliv, zda by měli doporučení. My jsme si udělali jakýsi seznam lidí, kdo by mohl zastupovat… Já jsem to určitě konzultoval s řadou dalších lidí. Jestli neznají experty v Praze ve vodárenství, plynárenství, energetice,“ zdůvodnil, proč Redlovi žádost o doporučení přeposlal i přes to, že o jeho roli v kauzách Krejčíře věděl. Sám totiž později přiznal, že “o tom ví v řádu posledního roku nebo dvou.“

E-mail, který Stanislav Polčák přeposlal Martinovi Redlovi. by Anonymous Ia9tc0u on Scribd

Druhá část e-mailu, který Stanislav Polčák přeposlal Martinovi Redlovi. by Anonymous Ia9tc0u on Scribd

O pár hodin později přišel Polčák s novým vysvětlením. V SMS zprávě napsal, že o konzultaci chtěl žádat pouze Michalova otce, Petra Redla staršího, ale ten nemá e-mail, a tak musel zprávu přeposlat jeho synovi.

Polčák ale není zdaleka jediný člen Starostů a nezávislých, který je s Michalem Redlem v kontaktu. Vazby s ním přiznává šéf hnutí Petr Gazdík a jen velmi opatrně také zlínský primátor Miroslav Adámek nebo jeho náměstek Ondřej Běták. Ti přitom tvrdí, že o Redlovu napojení na Krejčíře nevěděli.

„Nikoho nelustruju. V pravidelném kontaktu nejsme, ale občas se vidíme třeba na nějaké společenské nebo kulturní akci,“ říká Gazdík.

Vážná nemoc, nebo výmluva?

Kontakty politických špiček Starostů s Michalem Redlem jsou o to pozoruhodnější, že Redl je oficiálně velmi vážně nemocný. Podle posudků z doby vyšetřování Krejčířových kauz natolik, že by nebyl schopen vnímat trestní řízení. A toto omezení u Redla trvá – mimo jiné i proto, že kdyby pominulo, mohl by jít před soud.

Řada policistů Redlovu nesvéprávnost od počátku zpochybňovala a nelíbilo se jim, že sice nesmí být stíhán, ale zůstal mu pas i řidičský průkaz. Posudek považovali za účelovou výmluvu z trestního stíhání. A výmluvně proto zní i slova zlínského primátora Miroslava Adámka.

„Když ho potkám, tak bych jako doktor neřekl, že má nějakou zdravotní nezpůsobilost. Musel bych znát důvod, ale fyzicky žádný problém vidět není. Rozhodně to není tak, že bych si s ním proto neměl co říct,“ říká Adámek.

Na veškeré okolnosti se Radiožurnál zkoušel ptát i samotného Michala Redla. Ovšem marně. Zastihnout se nám jej nepodařilo v jeho domě ve Zlíně ani na telefonu. Ten zvedl pouze jednou s tím, že má jednání a zavolá zpět. To ale už neudělal.

Autor: Marie Bastlová