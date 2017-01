Strany zbrojí na parlamentní volby. ODS chce do kampaně dát 80 milionů

Do voleb zbývá ještě více než tři čtvrtě roku, ale strany už se na ně poměrně intenzivně začínají připravovat. Důležitou otázkou bude kromě programu i otázka, kolik peněz na kampaň vydají. Letos poprvé přitom bude nastavený maximální limit 90 milionů korun, do kterého se partaje musejí vejít.

Největší rozpočet se dá očekávat u současných partnerů ve vládě - ČSSD a hnutí ANO. Místopředseda hnutí ANO Jan Volný nicméně avizuje, že hnutí se bude snažit maximální částku nevyčerpat. „O tom, kolik to bude, teď diskutujeme. Přesnou částku nejsem schopný říct,“ říká.

Výdaje v řádu desítek milionů korun plánují i sociální demokraté, jejichž předseda Bohuslav Sobotka omezení výdajů přivítal. Zároveň řekl, že stranu v kampani nezbrzdí ani spor o více než 300 milionů korun s dnes už zesnulým advokátem Zdeňkem Altnerem. „Myslím, že tohle roli hrát nebude. Není nikterak omezena dispozice sociální demokracie s jejími finančními zdroji,“ vysvětluje premiér.

Čtěte také: Babišovi se nelíbí přímý prodej státních pozemků v Harrachově. Chce ho zrušit a vypsat výběrové řízení

Výraznou kampaň nicméně připravuje i ODS, která by se po pádu preferencí po aféře kolem Jany Nagyové, ráda dostala zpět do popředí. Předseda poslaneckého klubu a zároveň volební manažer Zbyněk Stanjura náklady odhaduje mezi 70 až 80 miliony. Zároveň naznačuje, čím strana bude chtít voliče oslovit. „Pozornost budeme věnovat vlastním, pozitivním návrhům. Samozřejmě u toho budeme říkat, že vláda dělá něco špatně, ale hned řekneme, že my navrhujeme toto…,“ vysvětluje Stanjura.

O něco skromněji chtějí kampaň pojmout TOP 09 a KSČM. Prvně jmenovaná strana plánuje rozpočet okolo 50 milionů korun, komunisté potom necelých 30 milionů. Otázkou je, jak bude vypadat kampaň nejmenší vládní strany KDU-ČSL. Ta totiž jedná s hnutím Starostové a nezávislí o možné spolupráci. Šéf lidoveckých poslanců Jiří Mihola proto náklady zatím nechtěl odhadovat. To předseda Starostů Petr Gazdík má o finančních možnostech hnutí jasno. „Jsme připraveni do volební kampaně pro parlamentní volby dát zhruba 20 až 25 milionů korun,“ říká.

Kromě omezení výdajů budou muset strany náklady spojené s kampaní uvádět na transparentním účtu. Na zprůhlednění celkového hospodaření partají pak bude dohlížet nový úřad, který může kontroly provádět od začátku tohoto roku.

Autor: Mikuláš Klang