Styčné body s ČSSD bychom našli, bohumínské usnesení byla blbost, říká komunistka Konečná

Předvolební speciál Radiožurnálu, Kateřina KonečnáFoto: Filip Jandourek

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál uvedla, že styčné body s programem sociální demokracie by komunisté našli. O možné vládní spolupráci obou stran se začalo opět spekulovat poté, co předseda ČSSD Bohuslav Sobotka označil bohumínské usnesení z roku 1995, které sociální demokracii spolupráci s KSČM na vládní úrovni zakazuje, za přežité. Podle Konečné obě strany schopnost spolupracovat prokázaly už na krajské úrovni.

„Mně bohumínské usnesení vždycky přišlo jako blbost, nikdy jsem nepochopila, proč to udělali, ale byla to jejich blbost,“ řekla v rozhovoru Konečná. Podle ní se ukázalo, že v krajích spolu obě strany vládly dobře. „Dokonce v některých krajích i déle než to jedno funkční období. Ti voliči nám tu důvěru dali znova, oběma těm stranám, takže evidentně s naší prací byli spokojeni,“ dodala Konečná.

O budoucí vládní spolupráci se sociální demokracií nechtěla spekulovat. Připomněla, že komunisté dlouhodobě razí ve všech volbách heslo, že se vždy domlouvají koalice až po volbách. Podle Konečné teď strana připravuje co nejlepší možný volební program, který by oslovil co nejvíce voličů.

Rozhovor s poslankyní Evropského parlamentu za KSČM Kateřinou Konečnou o bohumínském usnesení a také o tom, proč se komunisté stavějí proti dohodě o volném obchodu mezi EU a Kanadou. Moderuje Jan Moláček.

„Ale určitě bychom byli schopni najít styčné body, například v sociální politice a ve zdravotnictví a v podobných oblastech, kde třeba na té krajské úrovni jsme opravdu uměli vytvořit lepší podmínky pro obyvatele krajů v této oblasti, a myslím si, že to bylo i pozitivně vnímáno,“ myslí si Konečná.

S ČSSD by se komunisté podle ní shodli také na zdanění bank, vyšším zdanění právnických subjektů a řadě dalších věcí. „Myslím, že kdybychom hledali dobře ve volebních programech sociální demokracie, tak oni to tam mají poměrně dobře napsáno, ale málokdy to dodržují,“ dodala. Naopak se rozchází postoj stran k zdanění církevních restitucí. ČSSD od něj podle Konečné ustoupila ve chvíli, kdy utvořili vládní koalici s lidovci.

Tradičně opačný názor mají strany na NATO a EU. V souvislosti s Evropským parlamentem Konečná připomněla, že ve čtvrtek byl na jeho půdě projednán první návrh reformy, kde se například píše o armádě Evropské unie. „Myslím si, že se se sociální demokracií v tuhle chvíli podle vyjádření jejich představitelů úplně neshodneme,“ dodala k myšlence společné evropské armády europoslankyně.

Autor: ph