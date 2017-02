Svědek nehody na Monínci: matka dítě držela asi 600 metrů, u nástupiště nebyla obsluha

Středeční pád pětiletého chlapce ze sedačkové lanovky ve skiareálu Monínec na Příbramsku vyšetřuje Drážní inspekce. Lyžařský areál se brání přepravním řádem, kdy za dítě do osmi let zodpovídá rodič. Radiožurnál má ale vyjádření svědka Pavla Janky, podle něhož u vleku nebyla obsluha, když se ženě s dítětem nepodařilo správně nasednout. Chlapec byl po pádu vrtulníkem transportován do motolské nemocnice.

"To, jak nastoupila, jsem na vlastní oči neviděl. Zaregistroval jsem to, až když začala křičet. To bylo v okamžiku, kdy byli ještě metr, maximálně dva od koberce," popisuje Pavel Janka situaci.

"Jednou rukou se držela za hranu sedačky, druhou držela dítě. Byla tam opřená na půl zadku, nebo zády. Neměla ani šanci opřít si nohy o ten rám," popisuje svědek nehodu v Monínci. Vložit na svůj web

Žena dítě podle něj nepustila hned, ale zazmatkovala, nebo nevěděla, co dělat. Čekala, že se lanovka zastaví, ale ta ji místo toho vyvezla nahoru a ona se snažila dítě držet. "Evidentně za to nemohla," říká Janka.

"Stalo se tam něco, že se jim nepovedlo dobře nastoupit. Za námi byli lidé, kteří na paní křičeli, ať si odepne lyže. To se jí nějakým způsobem povedlo. Jednou rukou se držela za hranu sedačky, druhou držela dítě. Byla tam opřená na půl zadku, nebo zády. Neměla ani šanci opřít si nohy o ten rám."

Vedle ženy podle Janky seděly další děti, které ji pomáhaly se držet.

Nastal zmatek a lidé na lanovce začali křičet na obsluhu, ať ji zastaví. "Ale obsluha na nástupišti evidentně nebyla přítomna, byla asi zalezlá někde v boudě."

Reakce podle Janky přišla asi po půl minutě, kdy už byla sedačka zhruba v osmimetrové výšce. "Čekali, jestli se ženě povede správně usednout, ale jí se to nepovedlo. Místo, aby lanovku pustili zpět dolů, pustili ji zase nahoru. Asi čekali, že se tam nějak vyškrábou, nebo ho udrží. Dítě držela asi dalších 600 metrů, pak ho neudržela a dítě spadlo," pokračuje Janka.

Tvrdí, že na Monínci lyžoval od rána a personál lanovky podle něj na nástupišti a výstupišti nebyl celý den.

Vyjádření skiareálu na svědectví se zatím Radiožurnálu nepodařilo sehnat. Pád chlapce vyšetřuje dražní inspekce. Na případu bude spolupracovat s policií.

Autor: Andrea Kubová