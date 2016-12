Soud rozhodl o svobodě pro Nečesaného za osm dnů. Nic výjimečného, tvrdí mluvčí

Lukáš Nečesaný má pozastaven výkon trestu. Rozhodl o tom Nejvyšší soud.Foto: ČTK

Lukáš Nečesaný, odsouzený k třinácti letům vězení za pokus o vraždu kadeřnice, stráví letošní Vánoce doma s rodinou. Výkon trestu mu pozastavil Nejvyšší soud. Senát stihl věc nastudovat a rozhodnut za osm dnů, jak vyplývá z justiční databáze. Podle mluvčího Petra Tomíčka to prý ale není nic výjimečného.

Spis k případu Lukáše Nečesaného doputoval na Nejvyšší soud už podruhé. Čtyřiadvacetiletý mladík podal dovolání proti rozsudku třináct let vězení za pokus o vraždu kadeřnice přesně 15. listopadu.

"Dovolání i se spisem bylo odesláno pátého prosince," uvedl mluvčí královéhradeckého soudu Jan Kulhánek. O tři dny později dokumenty doputovaly na Nejvyšší soud do Brna, který se s nimi vypořádal za zhruba týden.

Podle výpisu z justiční databáze byl případ přidělen trojici soudců o čtyři dny později, tedy dvanáctého prosince. Ti podle mluvčího Nejvyššího soudu Petra Tomíčka "ihned začali spis studovat".

"Je to běžná praxe, neboť příslušný senát co nejdříve zkoumá, má-li dovolání patřičné náležitosti a je-li právě důvod k tomu, aby se rozhodovalo o přerušení výkonu trestu nebo vazby obviněného," popsal pro Zpravodajský web Českého rozhlasu mluvčí.

To vše stihli soudci za osm pracovních dnů, až 21. prosince vydali usnesení, že až do rozhodnutí o odvolání bude Nečesaný na svobodě.

Nepřípustný výkon trestu

Předseda senátu Jan Bláha podle usnesení nechce předjímat finální rozhodnutí. "Nemohl (ale) již v tomto stadiu řízení především se zřetelem k uplatněné dovolací argumentaci vyloučit, že dovolání bude shledáno, ať již zcela či částečně důvodným, a že věc bude posouzena a rozhodnuta způsobem, jehož se obviněný dovolává," napsal Bláha do usnesení, které si můžete přečíst ZDE. V takovém případě by se podle jeho mínění stal výkon trestu "nepřípustným".

Navíc: pokud se dovolání odsouzeného týká i možného přerušení výkonu trestu, rozhoduje Nejvyšší soud podle mluvčího Tomíčka zpravidla ve lhůtě čtrnácti dnů. Soudce, který dovolání do Brna posílá, může dokonce připojit i vlastní návrh na přerušení trestu.

V případě Lukáše Nečesaného se tak ale nestalo, neboť to byl právě nižší královéhradecký soud, který ho poslal na třináct let do vězení.

"Nevěřil jsem tomu, že mě pustí. Ve věznici jsem pořád myslel na rodinu," řekl ČTK Nečesaný po propuštění z plzeňské věznice Bory.

Že soudní senát stihl spis nastudovat a rozhodnout o přerušení trestu za osm pracovních dnů, tak je údajně běžnou záležitostí.

"Obvykle se o přerušení trestu rozhodne do 14ti dnů. Tak tomu bylo i v tomto případě, tedy nedošlo k ničemu výjimečnému," uvedl mluvčí Tomíček. Statistiky o tom, jak často a rychle senáty Nejvyššího soudu o přerušení trestu rozhodují, ale neexistují. "Je to ale věc poměrně běžná, řádově v desítkách případů ročně," doplnil ještě mluvčí.

Vrah na zakázku

Nečesaný byl uznán vinným za útok v hořickém kadeřnictví. Došlo k němu v únoru 2013, kdy pachatel tehdy kadeřnici šestkrát udeřil do hlavy polenem a okradl ji o deset tisíc korun. Na Nečesaného coby pachatele ukázaly pachové stopy z kabelky a vypínače.

Podle státního zástupce i soudu měl Nečesaný motiv. Ženu chtěl zabít kvůli penězům, protože v té době měl dluhy. Nečesaný od počátku přiznává, že v kadeřnictví byl. Žena už prý ale obchod zavírala, a proto odešel. Pachatelem musí být podle jeho slov muž, který se v kadeřnictví objevil krátce po jeho odchodu. Podle Nečesaného policie udělala "z dvacetiletého kluka na zakázku vraha".

Případ řešilo hned několik soudních instancí. Policie Nečesaného obvinila v roce 2013. O rok později odešel od Krajského soudu v Hradci Králové s trestem 16 let za mřížemi. Pražský vrchní soud nejprve vrátil věc k novému projednání, po dalším odvolání trest o tři roky snížil.

V květnu 2015 případ doputoval k Nejvyššímu soudu, který trest po stížnosti tehdejší šéfky resortu spravedlnosti Heleny Válkové zrušil pro nedostatek důkazů.

Při novém projednávání ale královéhradecký soud svůj předchozí verdikt potvrdil a Nečesanému uložil 13 let za mřížemi. Letos v srpnu jeho verdikt posvětil opět Vrchní soud v Praze.