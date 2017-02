Tlak na mobilní operátory roste. Data patří vyvoleným, neomezené balíčky chybí

Češi platí jedny z nejdražších mobilních služeb v celé Evropské unii. Vysoké ceny jsou hlavně u datových služeb. Tlak na mobilní operátory proto sílí, po snížení cen volají i někteří politici. O možném snížení v úterý jednal premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka se zástupci Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Internet v mobilu využívá téměř každý druhý Čech, ukázal nedávný průzkum společnosti KPMG. Vůbec nejoblíbenější je mezi lidmi přehrávání videí a také aplikace, ať už jde o vyhledávání míst v mapách nebo třeba psaní s přáteli na sociálních sítích.

Datový limit tak mnohdy lidé rychle vyčerpají a každý gigabajt navíc něco stojí. Právě data jsou v Česku jedny z nejdražších v celé Evropské unii.

Tlak na mobilní operátory v Česku roste. Někteří politici volají po zlevnění datových tarifů.

„Když se v Česku podíváme na to, kolik dat je možné koupit za 30 eur k neomezenému tarifu, tak jsme pátí nebo šestí od konce. V Česku dostane zákazník 1,5 gigabajtu a v zemích jako Finsko, Lotyšsko nebo Polsko dostane za tuhle i nižší cenu tarif s neomezenými daty,“ říká člen rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý.

Neomezené datové balíčky v Česku chybí, žádný z operátorů je nenabízí. Lidé se tak musí řídit datovými limity, které stanovují sami operátoři. Češi tak spotřebují minimum dat, méně surfují na mobilu už jen Řekové a Belgičané.

„Problém je tom, že trh se vyvinul tak, že velké množství dat za slušnou cenu je tu jen pro některé vyvolené – pro firmy, státní správu, pro velké zákazníky. Domácnosti jsou bohužel na českém trhu bity. Zázrak se jmenuje konkurence. V Česku konkurence nikdy nepřišla, ceny potom vypadají tak, jak vypadají,“ dodává Malý.

Premiér @SlavekSobotka řeší právě teď spolu s @jan_mladek a šéfy ČTÚ a ÚHOS vysoké ceny za datové mobil.služby v ČR a regulaci této oblasti. pic.twitter.com/q5KfFxD2Pd — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 7. února 2017

Některé firmy nebo úřady mají dokonce neomezený tarif až o 90 procent levnější než běžní zákazníci. Klíčovým zdrojem příjmů operátorů jsou hlavně data, zlevňovat je ale nechtějí. Podle mluvčí společnosti O2 Lucie Pecháčkové je totiž provoz internetu pro operátory nákladný.

Češi platí jedny z nejdražších mobilních služeb v EU. Mluvil o tom člen rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý

„Je potřeba si uvědomit, že s poskytováním datových služeb jsou spojeny nemalé náklady. Využití dat je navíc poměrně nerovnoměrné a v případě, že by v jedné lokalitě bylo více uživatelů, kteří by měli vysokou datovou spotřebu, tak by to potom mělo velký dopad na kvalitu. Protože vysílač by se zatížil,“ přibližuje Pecháčková.

S tím ale nesouhlasí Český telekomunikační úřad. Podle jeho mluvčího Martina Drtiny jde jen o čistě obchodní praktiky firem.

„V současné době žádný z operátorů nenabízí v balíčku neomezená data. Není žádný technický důvod pro to, aby operátoři nemohli nabízet neomezené datové balíčky. To, že tak nečiní a neomezené balíčky nenabízejí, je čistě obchodní rozhodnutí operátorů a podle nás není šťastné,“ doplňuje Drtina.

Společnosti Vodafone ani T-mobile se k cenám datových balíčků nevyjádřily. Po snížení cen volají někteří politici. Drahé mobilní služby například nedávno kritizoval ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Podle ministra průmyslu Jana Mládka z ČSSD stojí za drahými mobilními daty nečinnost Českého telekomunikačního úřadu, který mobilní trh v Česku dozoruje. Úřad se ale brání, že do ceníku operátorů zasáhnout nemůže. Hlídá jen velkoobchodní ceny firem.

Už před dvěma týdny český telekomunikační úřad vyzval operátory, aby zlevnili ceny u vysokorychlostního internetu. Díky tomu by šanci dostali i menší virtuální operátoři, kterých je na trhu zhruba šedesát. Lidem by pak mohli nabídnout levnější tarify.

Autor: Zuzana Švejdová