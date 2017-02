Unie obhájců obvinila policii z odposlechů důvěrných hovorů mezi Zadehem a jeho právníky

Íránský podnikatel s českým občanstvím Shahram Abdullah Zadeh (vlevo)Foto: Vlasta Gajdošíková

Případ česko-íránského podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha obviněného z obřích daňových úniků se zamotává. Policisté vyšetřující jeho kauzu totiž čelí podezření, že odposlouchávali důvěrné hovory mezi Zadehem a jeho obhájci. Kvůli tomu dokonce tento týden Unie obhájců poprvé ve své historii podala trestní oznámení.

Na začátku loňského roku zaplatil Zadeh rekordní kauci 150 milionů korun, aby se dostal ven z vazby. Loni v prosinci ho ale detektivové zavřeli znovu. Údajně ovlivňoval svědky. Teď přišel Zadeh se závažným obviněním. Policie podle něj odposlouchávala jeho hovory s obhájci a následně tyto záznamy dala do spisu. Podle Zadehovi advokátky Aleny Kojzarové tak prý měli detektivové detailní přehled o tom, jak se chce Zadeh bránit proti svému obvinění.

„Porušit důvěrnost komunikace mezi obviněným a obhájcem je strašně zásadní porušení. V podstatě zbavuje obviněného jeho základních možností jakkoliv se ve věci obhajovat. Pokud policie a státní zástupce znají předem taktiku obhajoby, znají věci, které se tam probírají, pak ta obhajoba v podstatě ztrácí smysl,“ vysvětlila Kojzarová.

Případ už řeší Česká advokátní komora. „Komunikace obviněného s jeho obhájcem je z odposlechů vyloučena zákonem. Pokud došlo k odposlechu takové komunikace, jsou orgány policie povinny záznamy takové komunikace zničit a získané poznatky nijak nepoužít. Pokud se tedy opravdu objevily v trestním spise, může jít o bezprecedentní zásah do základních lidských práv na našem území,“ potvrdila mluvčí komory Iva Chaloupková.

První trestní oznámení v historii Unie obhájců

Komora ale není jediná, kdo se kauzou zabývá. Unie obhájců kvůli tomu vůbec poprvé ve své historii podala trestní oznámení. „Má být chráněna komunikace mezi obhájcem a obviněným. Tu je nepřípustné sledovat, je to zakázané a všechny záznamy se musí zničit. V této konkrétní věci se odposlouchávání provedlo, záznamy byly pořízeny a založeny do trestních spisů. To je podle našeho názoru porušení tajemství dopravovaných zpráv, zneužití pravomocí úřední osoby, ale hlavně je to bezskrupulózní útok na základy právního státu,“ řekl člen prezidia Unie Václav Vlk.

„Mohu potvrdit, že Nejvyššímu státnímu zastupitelství byl doručen podnět unie obhájců,“ potvrzuje mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Olomoucký vrchní žalobce Michal Galát, který kauzu Zadeha dozoruje, nechtěl zatím nařčení komentovat. Sdílnější nebyla ani policie. „V této věci se náš útvar vyjadřovat nebude,“ řekl policejní mluvčí Jaroslav Ibehej. Zadeh je v současné době ve vazbě. Za údajné daňové úniky mu hrozí až třináct let vězení.