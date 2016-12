Na starém letišti v Praze-Ruzyni kvůli bombové hrozbě nouzově přistál Boeing 737 polské charterové společnosti Enter Air. Zpravodajskému webu ČRo to potvrdil mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. "Byl oznámen protiprávní čin - bomba na palubě," vysvětlil. Policie pachatele polské národnosti zadržela a všech zhruba 160 lidí na palubě evakuovala.

Chovanec dodal, že provoz na letišti není nijak omezen. "Na místě probíhá policejní operace," řekl Radiožurnálu a potvrdil, že podezřelý muž byl již zadržen.

Ministr vnitra zároveň potvrdil, že nikdo z cestujích ani ze členů posádky nebyl zraněn. "Většina cestujících byla polské národnosti a polské národnosti má být i zadržený muž," uvedl "Cestující nyní procházejí pasovou kontrolou, aby byla ověřena jejich totožnost."

Stroj měl namířeno ze španělského Las Palmas do polské metropole Varšavy.

Flights are landing at Prague Airport again after an earlier security incidenthttps://t.co/Ejhmn2OSl9 pic.twitter.com/IMp9ypoK9t