V žádném případě nebudu trvat na tom, aby lídři hnutí kandidovali z posledních míst, řekl Babiš

Andrej Babiš na sněmu ANOFoto: Filip Jandourek

Předseda ANO Andrej Babiš zřejmě nebude trvat na tom, aby i ostatní lídři hnutí kandidovali do sněmovny z posledního místa kandidátek. Kolegové to vidí jinak, řekl novinářům na závěr dvoudenního sněmu.

„My žádné doporučení v tomhle směru, myslím, nebudeme dávat. Já jsem kolegy asi překvapil, protože jsem to s nimi nekonzultoval. V žádném případě na tom nebudu trvat, uvidíme, jak se to ujme," uvedl předseda ANO.

Babiš nechce ani určovat, zda by na kandidátkách měli či neměli být hejtmani či primátoři. „Nebudeme shora diktovat, jaké mají být kandidátky," řekl.

„Stejně tak by si mohli důvěru otestovat i někteří naši poslanci, kteří by také mohli kandidovat z posledních míst. Pojďme se o tom pobavit. Jestli se osvědčili a lidé jim věří, tak je na kandidátkách zakroužkují,“ pronesl ve své řeči Babiš o den dříve, v sobotu 25. února.

Zásah do kandidátek nicméně Babišovi umožňuje změna stanov hnutí, kvůli níž bylo ANO nařčeno představiteli ostatních stran z toho, že se stává diktátorským. Babiš to odmítl jako směšné, v minulosti prý podobnou možnost nikdy nevyužil. Připustil, že to byla chyba, protože hnutí v předchozích volbách podle něho někdy nominovalo špatné kandidáty.

Změny na volebních kandidátkách mohl podle dosavadních stanov z roku 2015 provádět výbor tvořený předsednictvem a krajskými předsedy. Nově tuto pravomoc bude mít kromě výboru i předseda.