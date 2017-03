Varování na obalech, omezení nikotinu v náplních. E-cigarety najíždějí na přísnější podmínky výroby a prodeje

Od začátku března platí přísnější podmínky pro výrobce a prodejce elektronických cigaret. Výrobky musí mít nově třeba zdravotní varování na obalech. Omezený je i obsah nikotinu v náplních (ilustrační foto)Foto: Reuters

Nejen na klasických cigaretách najdou kuřáci obrázky, které upozorňují na škodlivost kouření. Od března uvidí varování i na obalech náplní do elektronických cigaret. Začala platit přísnější pravidla pro jejich výrobce a prodejce. Vyhláška ministerstva zdravotnictví zakazuje například používání nebezpečných karcinogenních látek v náplních. Omezený je i obsah nikotinu. Přísnější regulace by měla zabránit i případnému padělání výrobků.

V České republice aktuálně kouří víc než dva miliony lidí. Tři procenta z nich kouří elektronické cigarety. „Kouřím hlavně balené cigarety, ale když se nacházím v nekuřáckých prostorách, tak si dám elektronickou,“ sděluje kuřák Ondřej František.

On i další kuřáci si doe- cigarety od března i nadále budou moci koupit speciální náplň, nově si ale na jejím obalu přečtou například to, že jde o výrobek, který může poškozovat lidské zdraví. Stanovuje to vyhláška ministerstva zdravotnictví. Ta sjednocuje i formu balení a složení jednotlivých náplní.

Čtěte také: Kuřáci stále porušují zákazy kouření. Policie rozdala loni v Olomouckém kraji dvě stovky pokut

„Regulace znamená, že všechno, co prodáváme, musí být jednotně registrované. Musí být jasný postup výroby u liquidů, jasné dokumenty atd. Což je něco navíc. Kromě léčiv žádné zboží takto registrované není,“ říká Robert Hrdlička, předseda Komory elektronického kouření.

Na dodržování předpisů u elektronických cigaret se v posledních letech zaměřila celní správa. „Celníci od roku 2012 objevili celkem 4240 padělků náplní do e cigaret. Nejvíc to bylo v roce 2012. Zajímavé je, že v roce 2014 a 2016 nebyl zjištěn žádný padělek. Většina padělků byla odhalena při dovozu zboží. Právnické osobě může být uložena pokuta do výše 10 milionů korun, fyzické osobě do výše 1 milionu korun. A padělky jsou zničeny,“ oznamuje mluvčí úřadu Hana Prudičová.

Elektronické cigarety prověřovala také Česká inspekce životního prostředí. Jen za rok 2014 rozdala pokuty za pět milionů korun. Nejčastěji kontroloři odhalili chyby v klasifikaci náplně a balení. Od prvního března bude inspekce na dodržování nových pravidel dohlížet společně s krajskými hygienickými stanicemi.

Autor: Kristýna Lamperová