Vazby Starostů na rodinu Krejčířova spolupracovníka. Se synem se radí, otec je platí

Vazby Starostů a nezávislých na Zlínsko a rodinu Redlových jsou ještě silnější, než se zdálo. Radiožurnál zjistil, že Starostové mají na Zlínsku významné sponzory. Mezi nimi třeba podnikatele Petra Redla, otce Krejčířova spolupracovníka Michala Redla.

Zlínský podnikatel Petr Redl má ke Starostům a nezávislým blízko už dlouho. Donedávna stál v politickém zákulisí, loni se ale jeho jméno objevilo na veřejnosti. Zařadil se mezi hlavní sponzory Starostů a nezávislých. On, jeho obchodní partneři a na ně navázané firmy dali Starostům zhruba tři miliony korun.

„Pan Redl je vážený občan, který má zásluhy za všechno možné, podporuje nás dlouho, má nás rád,“ říká šéf Starostů a nezávislých a také místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík.

Redlův sponzoring Starostů je o to významnější, že přišel v loňském roce. Tehdy Starostové poprvé skutečně potřebovali peníze. Po letech ukončili spolupráci s TOP 09 a kandidovali sami v krajských volbách. A také si museli platit kampaň a shánět sponzory. Dříve je sháněla v podstatě jen TOP 09.

O to větší pozornost je ale třeba věnovat otázce, jak velký vliv Redlovi na politiku Starostů mají. V pondělí Radiožurnál upozornil na to, že europoslanec Stanislav Polčák konzultuje s mladým Michalem Redlem, synem Petra Redla, personální nominace své strany na důležitá místa v pražské komunální politice. A to přes to, že zná jeho minulost.

Redl může ovlivňovat personální politiku Starostů

Michal Redl je muž, který podle policie spolu s Radovanem Krejčířem tuneloval Českou spořitelnu. A také se spolu s ním měl podílet se na půlmiliardovém daňovém podvodu. V obou případech Michala Redla stíhala policie, před soud se ale nedostal. Lékaři mu totiž napsali potvrzení o vážné duševní poruše.

Petr Redl patří mezi šedé eminence Zlínska a také místní politiky. Obchodní zkušenosti získal v proslulém JZD Slušovice, kde navázal cenná obchodní přátelství s nejvlivnějšími lidmi v regionu. Po revoluci ovládl zřejmě největší zlínský hotel Moskva a teď mu kromě jiného patří část velmi lukrativního areálu SVIT v centru Zlína.

Polčák nejprve konzultace s Michalem Redlem přiznal: „Já jsem to nepochybně konzultoval s panem Redlem starším, i s panem Redlem mladším.“ Později ale začal tvrdit, že se radil jen s Petrem Redlem starším, který Starosty sponzoruje.

Ten se o svých darech nejdřív nechtěl bavit a položil telefon. Až když jsme ho zastihli o pár dní později v jeho hotelu Garni v centru Zlína, byl sedmasedmdesátiletý a v současné době velmi nemocný podnikatel ochoten odpovídat.

„Souhlasím s jejich politikou a znám dobře pana Polčáka. A občas s nimi něco konzultuji. Celá otázka je, že shání nějaké schopné lidi do různých společností a tady do toho. Poněvadž se pohybuji tady ve Zlíně delší dobu, tak v tom jim napomáhám,“ vysvětlil Petr Redl.

Redl sice říká, že Starosty platí ze sympatií. Pravdou ale je, že vedle toho může mluvit do jejich personální politiky.

Podnikatelé platí regionální politiky, aby jim pomohli s úředníky

Redl sice říká, že Starosty platí ze sympatií, jeho obchodní partner z Uherského Hradiště Josef Janíček nicméně mimoděk přiznal, že může mluvit do jejich personální politiky. On sám Starostům dal přes milion korun.

„Víte, jak chodíte po úřadech, že úředník je mocipán. Stavím, potřebuji dokládat různá povolení, různé souhlasy, pro banku a tak dále, mám za krkem stomilionový úvěr. Jakmile mi úředník dělá naschvály, protože má nějaké osobní mindráky, tak nadřízený toho úředníka není nikdo jiný než nějaký politik. A když máte s politikem dobré vazby, tak neuděláte nic jiného, než že politika slušně požádáte, ať domluví tomu úředníkovi, aby vám neřekl, že na razítko budete čekat tři měsíce, protože se mu momentálně nechce,“ vysvětlil Janíček.

Starostové ale odmítají, že by na úřadech zajišťovali protekci svým sponzorům. Podle náměstka zlínského primátora a člena širšího vedení strany Ondřeje Bětáka je to nesmysl. „To určitě ne. Navíc pan Janíček mluví o rozhodnutích orgánů státní správy a to ani komunální politici nijak ovlivnit nemohou. Jestli ale pan Janíček kvůli tomu platí politické strany, je to jeho věc,“ dodal Běták.

Nicméně slova sponzora Josefa Janíčka zní jasně. „To je jediný smysl podpory politiky na krajské a regionální úrovni, aby váš politik, kterému jste pomohla dostat se k moci, vám eventuálně pomohl s debilním úředníkem, který vám dělá naschvály, protože mu stará zahýbá. To si ani nedovedete představit, co je to za zmetky ty úředníci, když nemají svůj den,“ řekl Janíček.

Janíček tvrdí, že před krajskými volbami sponzoroval i další. Prý všechny ty, kteří měli šanci vyhrát a po volbách vládnout.

