Velvyslanec Borůvka zvažuje odvolání. Příspěvky manželky moji práci nepoškozují, tvrdí

Český velvyslanec ve Švýcarsku Karel Borůvka se zřejmě odvolá proti svému stažení z postu. Ministerstvo zahraničí o něm rozhodlo kvůli kontroverzním příspěvkům jeho ženy Aleny na sociálních sítích. Podle šéfa české diplomacie Lubomíra Zaorálka z ČSSD jako manželka velvyslance reprezentuje Česko, i když už není zaměstnankyní ministerstva. S tím Borůvka souhlasí, chování jeho ženy ale prý jeho práci nepoškozuje.

„Tady ve Švýcarsku reprezentujeme republiku, dovolím si říct, velmi dobře. Manželka mluví několika jazyky, je tady v diplomatickém sboru velmi známá a oblíbená. Co se týká její osobní nebo twitterové komunikace, to není věc, která by tady ve Švýcarsku někoho zajímala,“ uvedl Borůvka pro Radiožurnál.

Připustil, že dostal odvolání od státního tajemníka, proti kterému se pravděpodobně odvolá. „Manželka byla do značné míry potrestána ze strany ministerstva v květnu loňského roku, kdy odešla pod tlakem z ministerstva. To byla dohoda, že odejde sama, což se stalo, zrušila poměr na ministerstvu s tím, že si doslova dál může psát to, co chce a nikoho to nebude dál zajímat,“ pokračoval.

V lednu údajně pak uzavřel přímo s ministrem ústní dohodu, že manželka odejde ze všech sociálních sítí. „To se také stalo, a přesto jsem dostal odvolání, kterému už vůbec nerozumím. Situace je taková, že se nedodržují dohody, které jsou učiněny v dobré víře,“ vysvětlil Borůvka.

Podle něj jde o cílenou kampaň, která má postupně vést k jejich „eliminaci“. „Je to vlastně likvidace celé rodiny, protože jsme oba byli dlouholetými zaměstnanci ministerstva zahraničí. Po takové akci si lze jen těžko představit nějaké skvělé pokračování na ministerstvu,“ dodal.

Spor o velvyslance ve Švýcarsku: v hlavních rolích Alena Borůvková a Lubomír ZaorálekFoto: Reprofoto

Spor trvající několik měsíců

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD se rozhodl Borůvku odvolat kvůli tomu, jakým způsobem na internetu píše jeho manželka. Alena Borůvková v reakci na to spustila na Twitteru novou a velmi ostrou kampaň proti ministrovi zahraničí i dalším lidem.

Spory mezi vedením ministerstva a velvyslancem Borůvkou, respektive spíš jeho manželkou, trvají už řadu měsíců. Alena Borůvková loni v květnu přestala být zaměstnankyní ministerstva zahraničí. Podle Zaorálka si ale ani v pozici manželky velvyslance nemůže dovolit útočit na další pracovníky ministerstva, novináře a podobně. Což v minulých letech mnohokrát udělala.

V poslední várce, která se začala objevovat v pátek pod účtem AlenaAlBoruvka, útočí velvyslancova žena zejména na ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, tedy nadřízeného svého manžela. Píše o něm, že ji tajně miluje, že se jí bojí, že je alkoholik, že jí neomaleně koukal do výstřihu, označuje ho za líného tlučhubu a nulu.

Lidí v ČR je mi líto. Já sama hladem neumřu, ale na 30 procentech obyvatelstva se přiživují GAUNEŘI. — Alena Borůvková (@AlenaAlboruvka) March 31, 2017

Používá přirovnání ke Stalinovi a KLDR. Mluví o zneužití pravomocí veřejného činitele, omezování osobních práv, porušení Charty OSN a oznamuje také, že podala trestní oznámení. Sama sebe označuje za disidentku. Mezitím vkládá třeba fotku svého jezevčíka, nebo nabízí k prodeji pozemek v Jevanech - nejlépe ruskému premiérovi Medveděvovi.

To všechno ve frenetickém tempu, ve kterém dokázala za dva dny napsat celkem 230 příspěvků. Kromě Zaorálka v nich útočí i na další lidi a uráží je. Ministr zahraničí zatím na žádosti Radiožurnálu o reakci na tyto útoky a obvinění nereagoval.