Vláda radí obyvatelům, jak bojovat s teroristy. Zastřelte je sami, píše o Česku Washington Post

Americký server se v článku zaměřil na přístup Česka vůči zbraním (ilustrační foto)Foto: Reuters

Jen před několika měsíci prezident Miloš Zeman apeloval na Čechy, aby se ozbrojili a bránili se tak před hrozbou superholokaustu, kterou představují islámističtí teroristé. Prodej zbraní od té doby roste a zákony o jejich držení jsou jedny z nejshovívavějších v Evropě. Tak začíná článek amerického serveru Washington Post věnovaný zákonu o zbraních v Česku.

„Teď chce ministr vnitra prosadit změnu ústavy tak, aby obyvatelé mohli užívat zbraně proti teroristům,“ píše server s tím, že podporovatelé návrhu tvrdí, že by změna mohla pomoct zachránit životy.

Podle Washington Post má už nyní Česká republika jedny z nejshovívavějších zákonů týkajících se zbraní v celé Evropě. Autorka článku zároveň zmiňuje, že v Česku je zhruba 800 tisíc registrovaných zbraní a 300 tisíc lidí se zbrojním průkazem.

Získat zbraň není podle ní složité – stačí být starší 21 let, zvládnout zkoušky z odborné způsobilosti a nemít záznam v trestním rejstříku. „Ze zákona mohou Češi používat zbraň v případě, že chrání svůj pozemek, nebo když jsou v nebezpečí, musí ale dokázat, že čelili opravdové hrozbě,“ stojí v příspěvku.

Podle Washington Post právě to staví Českou republiku do rozporu se zbytkem Evropy. Ostatní země mají totiž mnohem přísnější pravidla, co se zbraní týče. Například Francie po útocích v Paříži v roce 2015 volala po mnohem silnějších omezeních v celé Evropě, na což unie také zareagovala.

Směrnici nechceme

Původní návrh Evropské komise vyzýval k úplnému zákazu zbraní, které jsou určené především pro vojenské účely. Česká republika se ale proti směrnici ostře ohradila, píše Washington Post.

„Opatření by limitovalo schopnost země ‚budovat vnitřní bezpečnostní systém‘ a zapříčinilo by, že nebude možné trénovat záložníky,“ popisuje autorka článku s tím, že Česko použilo ještě další argument.

Kvůli zákazu vojenských pušek, které mohou vystřelit velké množství nábojů za sebou, by se totiž tisíce zbraní, které jsou už občany vlastněné, staly nelegálními. To by mohlo podle Česka vytvořit černý trh, který by mohli využít i teroristé. Spolu s Českou republikou se proti původnímu návrhu postavilo také Finsko a Německo.

Po měsících problematických jednání Evropská unie v prosinci našla kompromis a Rada EU by ho měla letos na jaře schválit. Podle něj budou mít všechny členské země 15 měsíců na to, aby dosáhly souladu s novými omezeními v držení zbraní.

Podle Česka moc, podle Lucemburska málo

Finální podoba směrnice zakazuje prodej většiny vojenských pušek a požaduje po všech potenciálních kupcích, aby prošli psychickými testy ještě před tím, než si zbraň koupí.

Pokud někdo tyto testy v jedné ze zemí EU nezvládne, bude tato informace zveřejněna v mezinárodní databázi, aby stejný člověk nemohl koupit zbraň někde jinde. Ke značnému omezení dojde také u online prodeje.

„Česká republika byla jedinou zemí, která finální směrnici odmítala s tím, že je příliš striktní. Lucembursko hlasovalo proti směrnici z důvodu, že se jim zdála příliš slabá,“ píše server.

V článku zároveň autorka zdůraznila, že ať už bude český parlament volit jakkoliv o změně ústavy v souvislosti s užíváním zbraní proti teroristům, zákony o držení zbraní se v zemi stejně změní a budou striktnější.

Autor: dp