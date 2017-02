Vládu by Zeman jmenoval i s komunisty, bohumínské usnesení označil za přežitek

ROZHOVOR: Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že bohumínské usnesení považuje za přežitek. Je ale toho názoru, že jeho zrušení by měl schválit sjezd sociální demokracie. Jeho ignorování je podle prezidenta neúcta k právu. Jediná strana, kterou by ve vládě viděl nerad, je Dělnická strana sociální spravedlnosti, dodal prezident na tiskové konferenci během své návštěvy Královéhradeckého kraje. V rozhovoru se hlava státu vyjádřila také k HateFree nebo ke své plánované květnové cestě do Číny.

Vládní spolupráci s KSČM sociálním demokratům zakazuje takzvané bohumínské usnesení z roku 1995. „Voliče ČSSD nezajímá, jestli máme logo červené, nebo oranžové. To je debata lidí, kteří jsou opravdu odtržení od reálného života,“ řekl šéf ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka pro Hospodářské noviny. Dodal, že bohumínské usnesení vězí v historii a formálně ani není potřeba se k němu vracet. Prezident Zeman se Sobotkou souhlasí, upozornil ale na to, že usnesení bylo tenkrát přijato konkrétním orgánem a byla by podle něj chybou tento orgán nyní obejít.

Šéf ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro HN řekl, že bohumínské usnesení je podle něj přežitek. Co tomu říkáte jako bývalý předseda strany a budete například doporučovat svým známým ve straně, aby na březnovém sjezdu chtěli prosadit zrušení usnesení?

Prezident Miloš Zeman k bohumínskému usnesení. Vložit na svůj web

Že je bohumínské usnesení zastaralé, o tom jsem mluvil již několikrát a v tom s Bohuslavem Sobotkou souhlasím. Na druhé straně jsem toho názoru, že pokud nějaký orgán, ať je to sjezd, ať je to ústřední výkonný výbor, v tomto případě sjezd, přijme nějaké usnesení, tak by ho tentýž orgán také měl zrušit. Nu a tvrdit, že se bude ignorovat, je tak trochu neúcta k právu.

A nějaká doporučení tedy dáte?

Zaprvé já nemám co doporučovat sociální demokracii, protože už deset let nejsem jejím členem, a zadruhé ano, v době, kdy jsem byl buď předsedou, nebo poté řadovým členem sociální demokracie, jsem zastával názor, že toto usnesení už je překonané.

Zítra budete mít další sezení expertního týmu, dorazí i nový ministr Jan Chvojka z ČSSD. O čem přesně bude řeč? Jste zastáncem toho, aby se měnila ústava, jak tým kolem ministra zamýšlí?

Já především panu ministru Chvojkovi budu blahopřát k jeho odvaze, se kterou fakticky zrušil HateFree, protože to pokládám za naprosto zbytečnou a spíše rozeštvávající organizaci. A pak navážeme na to, co jsme si říkali už při jeho jmenování. To jest, že lidská práva jsou nejenom politická, ale i sociální a hospodářská, to zaprvé. A že jde nejen o práva menšin, ale také o práva většiny.

Při požáru lakovny ve Zvoli zahynul tento týden zasahující hasič, nechystáte například jeho vyznamenání?

Já si samozřejmě požádám velitele hasičského záchranného sboru o podklady k této události a nemohu to vyloučit.

Český rozhlas má informaci, že se v květnu opět chystáte na cestu do Číny, tentokrát na summit o hedvábné cestě. Co přesně tam plánujete prosazovat?

Můj základní zájem je, když to řeknu trochu s nadsázkou, aby hedvábná stezka buď končila v České republice, anebo minimálně aby se České republice nevyhýbala.