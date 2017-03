Volby vyhrát musíme, nikdo nemá zajímavější program, tvrdí Dolínek

Petr DolínekFoto: Jana Trpišovská

Sociální demokraté si na svém sjezdu zvolili nové vedení a debatovali o programu. Nové předsednictvo se sešlo na společném pracovním obědě, aby si vyjasnilo, kdo bude mít jaké úkoly. Nový místopředseda ČSSD a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek bude zodpovídat za zajišťování podpory pro sociálnědemokratické starosty a zastupitele ve městech a obcích.

Sjezd ČSSD dopadl vítězně pro současného premiéra Bohuslava Sobotku. Podle něj strana ze sjezdu vyšla sjednocená. On sám dostal od delegátů dvě třetiny hlasů. Nejčastěji na sjezdu padaly výrazy jako srozumitelnost, lepší komunikace nebo lepší marketing.

„Když se podíváte, tak o tom také byl částečně sjezd, který skončil a byl o tom přesně zachovat v každém jednoduchém sdělení programovou hodnotu a nějaký směr. To znamená, že nejsme, nebyli jsme a nikdy nebudeme strana populismu, my budeme strana odpovědnosti, odpovědnosti k obyvatelům České republiky a odpovědnosti ale samozřejmě k Evropě,“ říká místopředseda sociální demokracie Petr Dolínek.

Nevnímáte výsledek sjezdu tak, že ve straně přeci jenom je pořád zhruba třetina členů, kteří čekají na to, jak dopadnou volby a kteří by byli možná schopni odstranit Bohuslava Sobotku, pokud volby nevyhraje?

Podívejte, otázka je, co znamená nevyhrát volby. Nemusím si na ni odpovídat, protože Česká strana sociálně demokratická ty volby vyhraje.

To si myslíte, nebo v to doufáte?

Samozřejmě je musíme vyhrát, proboha. Vždyť tady není nikdo, kdo by nastolil nějaký zajímavější program. Tady v tuto chvíli nikoho takového nevidím, tak pevně doufám.

To bezesporu posoudí volič.

Ano, ale proto jenom říkám, že pevně doufám, že budeme schopni to voličovi jasně sdělit, a že voliči si uvědomí, že teď jde o hodně a je potřeba jít volit, že nebude nízká účast, protože je to důležité pro charakter České republiky.

Budete jako sociální demokracie hledat nějaké jedno velké možná trochu symbolické téma, na kterém budete chtít prezentovat svoji politiku?

Jako sociální demokracie určitě to jedno velké téma máme. Je to postavení člověka ve společnosti, ocenění jeho práce a nějaké jeho jistoty. Teď je jedno, jestli je to někdo, kdo dělá ve slévárně nebo jestli je to úředník nebo střední třída, ale prostě to téma je zcela jasné. Ten člověk, který pracuje, který se podílí na chodu celé společnosti, který vychovává svoje děti, který se stará o své rodiče, ten člověk musí mít jistotu, že tady má partnera a musí mít svá práva, musí mít svoji odměnu a když se mu stane nějaké neštěstí nebo něco nezvládne v danou chvíli, tak musí vědět, že se má o co opřít. A to je jasné sdělení.