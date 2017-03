Vražda kmotra Běly jde po 21 letech před soud. Zpovídat se za ni bude obávaný 'Pája'

Pavel Šrytr je obviněn z vraždy šéfa podsvětí Antonína Běly.Foto: Česká televize

Policie objasnila jednadvacet let starý případ vraždy šéfa českého podsvětí Antonína Běly a navrhla obžalobu pro dva muže, kterým hrozí až 15 let vězení. Podrobnosti přinesl investigativní reportér Českého rozhlasu Janek Kroupa.

Těsně před vypršením dvacetileté promlčecí lhůty loni policejní tým Tempus, který se specializuje na nevyřešené případy, zatknul Bělova bývalého osobního strážce Pavla Šrytra a dalšího bodyguarda Jána Kaca. Detektivové teď navrhli na základě nových svědectví oba muže obžalovat. Hrozí jim až 15 let vězení nebo výjimečný trest.

"Šrytr je velmi zajímavý a byl ve své době velmi mocný, nikdo proti němu nechtěl mluvit," vysvětluje průtahy Kroupa.

Kdo Antonín Běla vlastně byl?

V 90. letech to byl blízký spolupracovník Františka Mrázka a ve své době to byl pravděpodobně jeden z nejmocnějších a nejvlivnějších mužů české galerky a českého podsvětí. Ve dvojici Mrázek – Běla byl právě Běla tím, který měl pod sebou tu násilnou část, víc než František Mrázek. Z vraždy Běly byl posléze Mrázek vždy podezírán, protože se ti dva dostali do střetu a vzájemně si začínali přerůstat přes hlavu. Bylo otázkou času, kdo první zlikviduje toho druhého. Velmi pravděpodobně za vraždou Antonína Běly skutečně stál František Mrázek.

Jak se případ v průběhu let vyvíjel?

Kolem téhle skupiny je mrtvých daleko více než jen Antonín Běla. Mě před pár měsíci jako svědka policie vyslýchala právě ve vztahu k tomu zadrženému, bývalému policistovi panu Šrytrovi, v souvislosti s vraždou Františka Mrázka. Dohromady je tam těch mrtvých třeba 10 nebo 12. K vraždě Běly to směřovalo dlouho, nejdřív mu vypálili pancéřovou pěst do domu, to přežil. Pak tam nastoupila skupina zabijáků, z nichž dva jsou dneska obviněni.

Policie uzavřela případ až po jednadvaceti letech, proč to trvalo tak dlouho?

Protože nikdo proti téhle skupině nechtěl mluvit. Pavel Šrytr, který má přezdívku Pája, nebo Amík, je mimochodem dost zajímavá postava české galerky. Donedávna byl přesvědčeným členem komunistické strany Československa, a když ho policisté poprvé vyslýchali, tak místo aby jim odpovídal na otázky, říkal jim, že až to převezmou zase oni, tak už se s takovými procesy zdržovat nebudou a rovnou všechny pověsí na kandelábry. Pamatuju si, když byl ještě na svobodě a já jsem s ním seděl na schůzce a ptal jsem se ho, kolik lidí ve skutečnosti zabil, tak mi odpověděl, že nikdy nezabil nikoho poctivého.

Šrytr je velmi zajímavý a byl ve své době velmi mocný, nikdo proti němu nechtěl mluvit. Až poté, co zemřel František Mrázek, se tahle galerka v podstatě rozpadla, tak policisté našli několik svědků, kteří byli ochotni proti němu něco říct.