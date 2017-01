Výměna embryí? Matkou je vždy žena, která dítě porodila, tvrdí expert

V České republice poprvé došlo k záměně embryí při umělém oplodnění. Podle specialisty na zdravotnické právo Ondřeje Dostála ze společnosti PwC Legal v tomto případě nebude záležet, kdo je biologickým rodičem. Podle českého práva je totiž matkou ta žena, která dítě porodila, tvrdí. Celý případ podle něj bude psychicky náročný a bude vyžadovat citlivé zacházení a asistenci psychologů.

Jak závažný případ to podle vás je?

Domnívám se, že se jedná o velmi závažný případ, který bude potřeba řešit hlavně s ohledem na psychiku všech zúčastněných, jak těch rodičů, tak potom dlouhodobě i dětí.

Kdo je z právního hlediska matkou dítěte?

U nás platí na pevno, že matkou je vždy žena, která dítě porodila. V tomto případě tedy nebude záležet na tom, kdo je biologickým rodičem, ale na tom, kdo to dítě přivedl na svět.

Co když jedna z matek nebo dokonce z otců řekne, že ne?

Bylo by velice nešťastné, kdyby se rodiče nedomluvili na osvojení, protože tím by se zvýšilo psychické utrpení. Nejlepší by bylo, pokud by se obě maminky dohodly, že jakmile dítě porodí, tak potom každá dostane to své biologicky vlastní.

Jak dlouho takový proces vzájemného osvojení může trvat?

Hovořil bych o řádu více měsíců, ale určitě bych na základě zkušeností doporučil hned, jak se děti narodí, aby byl přizván psycholog a aby se pracovalo na tom procesu výměny dětí.

Zmínil jste psychiku, zmínil jste psychologa, tak se na to rovnou zeptám. Jakou roli hrají v takovém případě, třeba i u soudu, emoce? Máma, dítě, narození. Co víc může být o citech než zrovna tohle?

Je to velice silná záležitost. Sám mám zkušenosti z minulosti z případu zaměněných dětí, na kterém jsem se podílel. Tam to bylo emočně velmi napjaté. Z toho důvodu je dobré, aby to odškodnění, které zde bude muset přijít, bylo dosaženo pokud možno mimosoudně, aby k té vzniklé újmě ještě nepřistupovala další újma z medializace a ze soudního procesu.

Byl členem týmu, který zastupoval třebíčskou nemocnici ve známém případu vyměněných dětí. Jak velké by případně mělo být odškodnění?

Když to porovnáme s předchozím případem, tak to bylo 3,2 milionu korun pro všechny žalobce. Tady by ta újma, to odškodnění mohlo být obdobné. Nový občanský zákoník je trošičku přísnější než ten, který platil tehdy. Ale jak jsem řekl, apeloval bych silně na to, aby bylo dosaženo mimosoudní dohody, pokud možno bez účasti médií.

Autor: Václav Rokyta