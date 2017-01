Vzkaz 'Nejezděte do Prahy' na řidiče nezabral. V ulicích ubylo minimum aut, ukazují data

Přestože Prahu sužoval smog a meteorologové vyhlásili pro některé podniky regulaci, většina řidičů ignorovala žádost pražského magistrátu, aby do práce raději jezdili městskou hromadnou dopravou. Vyplývá to z dat Technické správy komunikací a Dopravního podniku hlavního města Prahy.

„Úbytek nebyl v řádech desetitisíců, za což bychom logicky byli rádi, ale v řádu jednotek tisíc řidičů,“ řekl Zpravodajskému webu Českého rozhlasu mluvčí pražského magistrátu Vít Hoffman.

Data dodala magistrátu Technická správa komunikací (TSK). „Stav jsme porovnávali se čtvrtkem a se včerejškem (pondělí), protože v pátek je doprava přece jenom trošku jiná než ostatní dny,“ dodal Hoffman.

V průměru se počet aut v Praze snížil o téměř dva tisíce. Například na Nuselském mostě místo běžných 67 200 aut projelo 65 400. V Resslově ulici u Karlova náměstí klesl počet ze 34 000 na 31 000.

Aut v ulicích bylo sice méně, klesl ale i počet lidí, které přepravilo pražské metro, a to o téměř 13 tisíc lidí. Vyplývá to z dat dopravního podniku.

Intenzita dopravy

(průjezd v tis.) Úsek (od - do) 19.1.2017

(PŘED vyhlášením

smogové situace) 23.1.2017

(PO vyhlášení

smogové situace) Rozdíl

(v %) Nuselský most 67,2 65,4 - 1,8 Nábřeží Kapitána Jaroše (Dukelských hrdinů - Letenský tunel) 22,9 18,6 - 4,3 Nábřeží Ludvika Svobody (Nové Mlýny - Klimentská) 32,3 30,0 - 2,3 Resslova (Karlovo náměstí - Jiráskovo náměstí) 34,0 31,0 - 3,0 Jugoslávských partyzánů (Vítězné náměstí - Zelená) 17,9 17,0 - 0,9 Letenský tunel 18,3 17,1 - 1,2 Evropská (Šárecká - U Hadovky) 27,1 27,2 0,1

Praze chybí online přehled počtu aut

Za normálních okolností nemá Praha k dispozici aktuální data o hustotě provozu. Technická správa komunikací má sice po celém městě stovky senzorů, které počítají hustotu dopravy, data z nich ale dostane až po čtyřech dnech.

A jejich zpracování a porovnání trvá ještě déle. „Budete to mít za čtrnáct dní, za tři neděle,“ sdělila mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková na otázku, jestli by TSK mohlo zveřejnit data ze sčítačů a porovnat je se stejným obdobím o rok dříve.

„Onlinové sčítače jsou jedna z věcí v rámci změny telematiky, které by pro nás byly potřeba zavést právě kvůli potenciálním regulacím a při vyhodnocování v dopravě,“ připustil pražský radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), že magistrát nemá dostatečné informace.

Nákup online sčítačů ale magistrát neplánuje. Chce se totiž vydat jinou cestou. „V rámci programu Smart City, já tomu říkám chytrá doprava, tak v rámci chytré dopravy jsme se bavili o některých možnostech, kde bychom mohli ta data získat a velmi rychle a efektivně je používat,“ vysvětlil Dolínek. Hned to ale nebude. „Je to otázka měsíců, není to ze dne na den,“ dodal.