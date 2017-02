Z Běloruska do Česka přes ruského oligarchu. Smlouvu nelze vypovědět, řekl Zaorálek

Oleg Děripaska, který byl v roce 2008 podle časopisu Forbes devátým nejbohatším člověkem na světěFoto: Kremlin.ru CC BY 4.0

Pořadníky běloruských žadatelů o česká víza má na starosti firma napojená na ruského oligarchu Olega Děripasku, potvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Podle něj ovšem nelze smlouvu rozvázat. Děripaska je blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Zaorálek se v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu vyjádřil i k vízovému systému na Ukrajině. Nevidí v něm žádný problém, ačkoliv Ukrajinci tvrdí opak.

Společnost Olega Děripasky, který byl v roce 2008 podle časopisu Forbes devátým nejbohatším člověkem planety, podle Zaorálka nemůže ovlivňovat vydávání víz a jedná se jen o outsourcing.

Čtěte také: Byznys s českými vízy. Ukrajinci nemají bez zprostředkovatelů šanci, zní z úřadu ombudsmanky

„Ta společnost se zdaleka nepřihlásila pouze do tohoto tendru a jenom České republice. Na to, abychom tendr zrušili, bychom museli mít argumenty a také by musela daná země cítit, že to ohrožuje bezpečnost jejích občanů. Pohybujeme se v prostředí, kde existují určitá pravidla, která musíme respektovat,“ vysvětlil.

Odmítl ale odpovědět na dotaz, zda považuje účast lidí napojených na Kreml v českém vízovém systému za problém. „Tlačíte nás do toho, abychom řekli, že tohle všechno budeme dělat sami. Outsourcujeme to proto, že to tak dnes dělá drtivá většina zemí. Nemáme na to lidi. Dělají jenom to, že organizují lidi ve frontě a nám to potom dávají. Nezpracovávají data,“ prohlásil ministr. Podle něj by vzájemné propojení systémů bylo bezpečnostním rizikem pro Česko.

Kdo je Oleg Děripaska

Oleg Děripaska je jedním z nejbohatších Rusů, vlastní nebo vede několik velkých společnosti včetně Bazovyj element, Rusal nebo Gaz. Časopis Forbes jeho jmění odhaduje na 5,3 miliardy dolarů. Ještě v roce 2008 byl devátým nejbohatším mužem planety. Po příchodu finanční krize se ovšem v žebříčku propadl až na loňské 854. místo. V minulosti se mimo jiné výrazně se zasadil při budování infrastruktury pro olympiádu v ruské Soči, kde investoval 1,4 miliardy dolarů za část olympijské vesnice, přístavu a letiště.

Kvůli napojení společnosti na Děripasku už loni v květnu Zaorálka interpeloval poslanec Daniel Korte z TOP 09, člen sněmovního Výboru pro bezpečnost.

Na Ukrajině bez problémů

Ministr se zároveň vyjádřil k udělování víz pro Ukrajince. S tím podle něj není žádný problém. Radiožurnál přitom zjistil, že na konzulát je možné se dostat jen po zaplacení poplatku zprostředkovatelům. Ti podle ukrajinských žadatelů obsazují všechny volné termíny v elektronickém pořadníku.

„Mně bezpečnostní služby potvrdily, že nikde na zastupitelských úřadech nedokázaly najít, že by tam byla nějaká černota,“ řekl Zaorálek.

Na to bezprostředně - vlastní zkušeností s cenami za zprostředkování - reagoval Ukrajinec žijící v Česku, který si nepřál zveřejnit své jméno: „Tisíc sedm set dolarů, aby se člověk jenom dostal do pořadí na podání žádosti. Jenom pořadí, nejde o vyřizování víza.“

V Česku v současnosti pobývá zhruba 140 000 Ukrajinců. Pokud opravdu musel každý z nich zaplatit, šlo by o překupnický byznys, ve kterém se protočily zhruba tři miliardy korun.

Podle ministra Zaorálka by situaci mělo zlepšit to, že žádosti bude přijímat na konzulátu ve Lvově víc zaměstnanců.