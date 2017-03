Za čtyřnásobnou vraždu příbuzných doživotí. Soud potvrdil Dahlgrenovi výjimečný trest

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek potvrdil doživotí pro Američana Kevina Dahlgrena za čtyřnásobnou vraždu svých příbuzných v Brně-Ivanovicích v roce 2013. Uložil mu také zabezpečovací detenci. Obhajoba původně žádala zproštění obžaloby, případně snížení trestu. Muž byl podle ní během svého činu nepříčetný. O Dahlgrenově vině není podle soudu pochyb. Zabíjel prý úmyslně a jako pachatel byl příčetný. Podmínky pro uložení trestu doživotí jsou tak splněny. Dahlgren se může pouze dovolat k Nejvyššímu soudu, podle obhájce tak zřejmě učiní. Dahlgrena vydaly Spojené státy do Česka jako svého prvního občana.

Po vynesení rozhodnutí musel soud nečekaně jednání přerušit. Američana Kevina Dahlgrena znovu pak dokonce vyvedli z jednací síně. Zjistilo se totiž, že tlumočnice odešla z budovy soudu. Po několika minutách se znovu začalo jednat.

Čtyřiadvacetiletý mladík v závěrečné řeči vyjádřil nad svým činem lítost. V době zločinu prý nebyl schopen jednat racionálně, přesto neexistuje žádná omluva, uvedl.

Případ Dahlgren

Kevin Dahlgren v květnu 2013 zavraždil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny svých příbuzných, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, jednoho nezletilého. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla do USA. Mladík byl 23. května zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do ČR, kam byl dopraven 31. srpna 2015. Od té doby je vazbě.

Dahlgren trpí podle odborníků disociální a emoční nestabilitou osobnosti. Vytvořil si vnitřní dialog, rozmlouval sám se sebou, a řešil tak svou agresivitu. Znalci přitom vyloučili schizofrenii nebo kombinaci jiných poruch.

„Jedná se o poruchu osobnosti, která nesnižuje významně rozpoznávací a ovládací schopnosti. Schopnosti rozpoznávací, rozpoznat protiprávnost jednání, jsme hodnotili jako zachovalé. Sám uvedl, že v době činu si uvědomoval, že je to protiprávní a bude potrestán," uvedl primář psychiatrické nemocnice v Bohnicích Jiří Švarc.

Ovládací schopnosti jsou podle odborníků nepodstatně sníženy poruchou osobnosti. Dahlgren však ve čtvrtek u soudu popřel, že by věděl, že jedná proti zákonu. „Řekl jsem mu, že jsem nevěděl, že je to protizákonné. Věděl jsem ale, že mě lidé nebudou mít rádi," popsal Američan.

Znalci se tak v revizním posudku shodli se závěry znalkyň z Brna. Američtí znalci naopak uvedli, že schopnosti obžalovaného byly v době spáchání skutku podstatně sníženy až vymizelé.

„S vědomím, že jde o nejprestižnější americké znalce, jsme tyto posudky hodnotili jako účelově napsané pro obhajobu, které se nezabývají detaily, kterými by se měl posudek zabývat," doplnil Švarc.

Znalci zároveň uvedli, že existuje vysoká pravděpodobnost, že obžalovaný své jednání zopakuje, Dahlgren jim prý přiznal celoživotní touhu po zabíjení. „Proklamoval, že měl chuť se dopustit nějakého násilí vůči dozorcům. Přemýšlel prý nad tím, že by zabil dozorce nebo spoluvězně a utekl. Vzhledem k vysoké nebezpečnosti pobytu na svobodě navrhujeme zabezpečovací detenci," doplnil primář bohnické psychiatrické nemocnice.

Dahlgren se znalci ochotně spolupracoval, svěřil se jim se způsobem činu i se svými pohnutkami. Vedl jej k tomu prý vnitřní hlas, který mu říkal, že je vyvolený a že musí přinést krvavou oběť po rodové linii.

Tento hlas mluvil také o Hitlerovi. U první oběti jej prý nabádal, aby vzal sekeru ležící u krbu. Při zabíjení ženy - své tety prý prožíval halucinace. Těla do sklepa domu umístil automaticky. Hlas se pak odmlčel, Dahlgren prý dostal strach a chtěl se dostat domů.