Zablokované dálnice, neprůjezdné silnice. Přívaly sněhu komplikují dopravu

Odklízení sněhuFoto: Tomáš Mařas

Už druhý den Českou republiku sužuje sněhová kalamita. V Libereckém, Ústeckém a Pardubickém kraji jsou některé silnice zavřené. Na dálnicích D8 a D10 se staly dopravní nehody, které je zcela zablokovaly.

Do rána v Česku připadlo od jednotek do 20 centimetrů sněhu, příval tedy nebyl tak vydatný jako v noci na středu. Sníh tentokrát připadl i v Praze, kde vytvořil asi třícentimetrovou sněhovou pokrývku. Podle meteorologů by se sněžení mělo v příštích 24 hodinách přesunout k Jeseníkům, ale ochladí se.

V Libereckém kraji napadlo do rána dalších zhruba deset centimetrů sněhu, aktuálně tam už nesněží a situace se zklidnila. Neprůjezdná zůstává silnice 268, u Krupé havarovala dvě nákladní auta, v Ralsku na stejné silnici uvízl v noci kamion a stále se ho ještě nepodařilo vyprostit. Pro nákladní dopravu jsou v kraji uzavřené silnice číslo 10 na Harrachov a silnice přes Oldřichovské sedlo.

Největší problémy jsou na silnici 290 mezi Jizerkou, Kořenovem a Vysokým nad Jizerou, kde už je silnice natolik zúžená, že tam jen obtížně projíždějí autobusy. Silničáři tam nasadí šípový pluh, aby cestu rozšířil. Zavátá je i silnice na Mísečkách, nasadit tam musí sněhovou frézu.

Také v Královéhradeckém kraji byly ráno kvůli sněhovým bariérám uzavřeny tři menší silnice. Zavátá sněhem byla silnice mezi Starým Bydžovem a Janovicemi na Hradecku a cesty mezi obcemi Vesec a Veliš a také z Veliše do Podhradí na Jičínsku. Hejtmanství vyzvalo řidiče k maximální opatrnosti.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji je nesjízdná na Teplicku trasa z Mlýnů na Moldavu, na Litoměřicku neprojedou řidiči z Milešova do Kocourova a uzavřena je na Chomutovsku cesta z Horní Halže na Klínovec. V noci se silničářům podařilo uklidit silnice na Děčínsku, kde zůstalo v kopcích stát několik kamionů. Zavřena byla asi tři hodiny v noci na dnešek pro kamiony také část dálnice D8 přes Krušné hory ve směru do Německa. Na dálnici nyní fouká silný vítr a nadále se tvoří sněhové jazyky.

Odklízení sněhuFoto: Tomáš Mařas

Kvůli nehodě nákladního vozu byla uzavřena ve směru na Prahu dálnice D8 mezi exity Úžín a Libouchec. „Kamion blokuje všechny jízdní pruhy. Doprava je odkláněna na exitu Libouchec," řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Omezení trvalo asi dvě hodiny. Nehoda komplikuje také provoz v centru Ústí nad Labem. Na světelné křižovatce v Přístavní ulici bouralo jedno nákladní a dvě osobní auta.

Aktuálně je pro nákladní dopravu uzavřená silnice I/13 od České Kamenice na Nový Bor na Českolipsku. Omezení se odhaduje až do odpoledních hodin. Velké problémy jsou také na silnici I/15. Kvůli sněhovým jazykům je také dočasně uzavřena místní silnice u Oseka na Teplicku.

Varování meteorologů

Několik úseků menších silnic je kvůli závějím uzavřeno i v Pardubickém kraji. Na Chrudimsku je zavřený úsek silnice od okružní křižovatky ve Vlčnově směrem na Tři bubny a k silnici I/17, od středy je mimo provoz komunikace Morašice - Holičky. Zavátá je i silnice z Anenské Studánky do Helvíkova na Orlickoústecku a místní komunikace u Sebranic na Svitavsku.

Odklízení sněhuFoto: Tomáš Mařas

Maximální pozornost mají věnovat řidiči jízdě i po dálnici D5, na které leží místy sníh nebo sněhová břečka, která může namrzat. Na Jesenicku a Šumpersku připadlo až deset centimetrů sněhu, v horských oblastech se tvoří kvůli silnému větru sněhové jazyky. Silničáři upozorňují také na námrazu na D35 mezi Olomoucí a Hranicemi. Na Valašsku napadlo přes noc až 20 centimetrů sněhu, sněhová nadílka ale zatím nezpůsobila vážnou dopravní nehodu ani jiné výraznější potíže.

Ve Středočeském kraji jsou uzavřeny čtyři menší silnice na Kutnohorsku a Kolínsku. V některých oblastech na Benešovsku a Příbramsku museli nasadit silničáři i sněžné frézy. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi narazil kamion do svodidel a částečně zablokoval provoz.

Meteorologové prodloužili varování před sněhovými jazyky a závějemi. Varování platí pro celou republiku kromě Prahy až do páteční šesté hodiny večerní.