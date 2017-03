Zeman bude v USA oceněn jako Bojovník za pravdu. 'Zřejmě za můj celoživotní vztah k Izraeli,' uvedl

Miloš Zeman by měl v new Yorku dostat ocenění Bojovníka za pravdu.Foto: Filip Jandourek

Prezident Miloš Zeman by měl během své dubnové pracovní cesty do USA převzít židovské ocenění Bojovník za pravdu, uvedl ve čtvrtek v České televizi budoucí velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček. Tuto cenu udělují významné židovské organizace, které už v minulosti ocenily také amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho přispění k americko-izraelským vztahům. Nositelem stejného ocenění, jaké by měl dostat Zeman, je i zesnulý laureát Nobelovy ceny míru Elie Wiesel.

„Budou tam dva hlavní prvky, jeden z nich bude, že by pan prezident měl dostat ocenění Bojovník za pravdu od významných židovských organizací, které v minulých letech ocenily právě Donalda Trumpa,“ řekl Kmoníček v čtvrtečních Událostech komentářích České televize k Zemanově dubnové pracovní cestě do USA. Jak Kmoníček doplnil, cenu Zeman obdrží od organizací sdružených okolo Algemeiner. „To (ocenění - pozn. red.) by se mělo konat v New Yorku a teprve pak by se mělo odletět do Washingtonu na setkání s prezidentem Trumpem,“ dodal budoucí velvyslanec.

Miloš Zeman k ocenění Bojovník za pravdu, které má převzít v USA.

„Já si samozřejmě vážím každého ocenění, které dostávám. Pokud jde o ocenění, na které se ptáte, je zřejmě výrazem poděkování za můj celoživotní vztah ke státu Izrael,“ uvedl v pátek Zeman pro Český rozhlas během své návštěvy Karlovarského kraje.

Algemeiner jsou newyorské noviny založené roku 1972, které přinášejí zprávy a komentáře z Izraele, Středního východu a židovských komunit z celého světa. V roce 2015 během svého výročního galavečera 'Jewish 100' v New Yorku ocenily tehdy ještě realitního magnáta Donalda Trumpa cenou Liberty Award za jeho přispění k americko-izraelským vztahům. Trump cenu převzal z rukou své starší dcery Ivanky, která k judaismu konvertovala v roce 2009 kvůli svému manželovi Jaredu Kushnerovi. Trump po zvolení americkým prezidentem udělal z Kushnera poradce svého kabinetu pro oblast obchodních smluv a Blízkého východu.

Během děkovné řeči za ocenění Trump prohlásil, že neplánoval mít ze své dcery židovku, ale je rád, že se tak stalo. „Milujeme Izrael, budeme bojovat za Izrael na sto procent, na tisíc procent, bude stát navždy," dodal Trump.

Stejnou cenou, jakou má být oceněn Zeman – tedy oceněním Bojovník za pravdu (Warrior of Truth) - byla in memoriam v roce 2015 vyznamenána například americká herečka židovského původu Joan Riversová a v roce 2013 získal ocenění také loni zesnulý židovský nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel. Spisovatel a filozof rumunského původu Wiesel přežil pobyt v koncentračních táborech Auschwitz II – Birkenau a Buchenwald, vystudoval Sorbonu a později se stal profesorem v Bostonu. Spolu s Václavem Havlem také založil Forum 2000.

Zeman poletí do USA ve druhé polovině dubna. Kmoníček, který ve funkci velvyslance ve Spojených státech nahradí Petra Gandaloviče nejspíše v polovině března. Doposud Kmoníček zastává funkci ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.