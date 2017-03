Nepovedu osobní kampaň, nepůjdu do debat s protikandidáty, popsal Zeman prezidentskou kandidaturu

Miloš Zeman na tiskové konferenci, kde oznámil svoji další kandidaturuFoto: Václav Štefan

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že bude příští rok obhajovat mandát hlavy státu. Oznámil rovněž, že nepovede osobní kampaň, nebude se účastnit debat se svými vyzyvateli. „Zavazuji se, že nebudu útočit na žádného z prezidentských kandidátů. A i když on bude útočit, já na to nebudu reagovat.“

Pro kandidaturu podle něj mluví to, že má podporu obyvatel a práce ho baví. „Rozhodl jsem se tak, jak jsem včera oznámil. Nepovažuji se za favorita prezidentské volby,“ podotkl Zeman na tiskové konferenci. „Zavazuji se, že nebudu útočit na žádného z prezidentských kandidátů. A i když on bude útočit, já na to nebudu reagovat,“ slíbil prezident. Miloš Zeman se zároveň zavázal, že se nebude účastnit žádných televizních ani rozhlasových diskuzí.

Zmínil i to, proč by kandidovat zřejmě neměl. „Je mi 73 let, příští rok mi bude 74. Podle statistiků mi zbývají dva roky života,“ zažertoval s odkazem na průměrnou délku dožití mužů.

Čtěte také: Moudrý člověk ví, kdy má odejít, píše Zemanův protikandidát. Čekali jsme, že bude kandidovat, shodují se politici

„Věk je objektivně faktorem hovořícím proti opětovné prezidentské kandidatuře. Druhým takovým faktorem je únava a touha po odpočinku, která se stupňuje s věkem.“

Novináře Zeman informoval i o svém zdravotním stavu. Podle svých slov podstoupil řadu vyšetření, které mu potvrdily, že má dvě nemoci. Jednou z nich je polyfunkční neuropatie, která, slovy Miloše Zemana, "spočívá v tom, že od kotníků dolů máte odumřelé nervy. A tak jsem si pořídil hůlku".

Druhou nemocí je cukrovka. „Cukrovkou u nás trpí milion lidí a další milion o tom ještě neví,“ řekl Zeman. Zdravotní stav podle něj nebyl při rozhodování klíčový. „Můj zdravotní stav se nezlepšuje ani nezhoršuje. Tento faktor je tedy na mé rozhodnutí neutrální.“

Podívejte se, kde a jak Miloš Zeman uspěl v druhém kole prezidentské volby v roce 2013:

Autor: Lukáš Řezník