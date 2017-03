Zeman: Věnec vyjadřuje úctu prezidenta kardinálovi, nikoli mé úcty panu Vlkovi

Prezident Miloš Zeman (archivní foto)Foto: Filip Jandourek

ROZHOVOR. Prezident Miloš Zeman na sobotní pohřeb kardinála Miloslava Vlka nepůjde, svůj názor nezměnil. Vztahy Zemana s Vlkem nebyly podle prezidentových slov vynikající. Hlava státu tak prý nechce nic předstírat. Smuteční věnec je tak podle něj výrazem úcty prezidenta kardinálovi, není to ale výraz úcty Zemana Vlkovi.

Řekl jste ústy vašeho mluvčího, že na pohřeb kardinála Vlka pošlete smuteční věnec prezidenta. Nerozmyslel jste si to a nepůjdete nakonec v sobotu do katedrály svatého Víta osobně?

Na rozdíl od kardinála Duky, se kterým mám vynikající vztahy, moje vztahy s kardinálem Vlkem nebyly jemně řečeno vynikající a já nechci nic předstírat. Věnec prezidenta republiky je výrazem úcty prezidenta kardinálovi, není to výraz úcty Miloše Zemana panu Vlkovi.

Čtěte také: Kvůli pokutě podalo Česko žádost do Bruselu o smírčí řízení. Případně podejte žalobu, vyzývá Babiš

Pane prezidente, jak vnímáte kauzu údajného chybného nakládání se zemědělskými dotacemi, ve které figuruje první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Měl být ve střetu zájmů tím, že je v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu a zároveň ve vedení Agrofertu. Myslíte si, že by měl pokutu hradit stát, nebo Agrofert? A jak celou kauzu vnímáte? Podporujete pana Faltýnka, který tvrdí, že ve střetu zájmů není?

Vycházíte z poněkud naivního předpokladu, paní redaktorko, že prezident České republiky je buď soudce, nebo státní zástupce či policejní vyšetřovatel. Nejsem ani jedno, ani druhé, ani třetí. Byl jsem ten, kdo naléhal na ministra vnitra Chovance a na policejního prezidenta Tuhého, aby zřídili finanční policii, kterou mimochodem zrušil Ivan Langer z Olomouce v roce 2004. Vyhověli mi, k 1. lednu byla zřízena finanční policie. Kdo jiný než finanční policie má všechny tyto věci prošetřovat? Až skončím jako prezident, možná že se nechám najmout k finanční policii a pak vám na vaše otázky odpovím.

Ve čtvrtek jde za vámi premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se jménem nového ministra průmyslu a obchodu. Očekáváte, že se shodnete a že od dubna bude mít resort nového šéfa? A prozradíte, kdy přesně se s premiérem sejdete?

Čtěte také: Sobotka jedná s kandidáty na post ministra průmyslu. Za Zemanem se chystá v příštích dnech

Pan premiér je v současné době ten, kdo vykonává funkci ministra průmyslu. Nemohu vyloučit, že se mu tato funkce zalíbí natolik, že zítra navrhne sám sebe jako pokračovatele, ale upřímně řečeno příliš to nepředpokládám. Nevidím na rozdíl od minulosti tady nějaké výrazně kontroverzní jméno, proti kterému bych protestoval. Takže s čím přijde pan předseda Sobotka, tomu patrně vyhovím.

A kdy přesně se s premiérem sejdete?

Scházím se s ním zítra, jak jste sama vtipně poznamenala.

Upřesníte čas?

Myslím, že to není tak podstatné. Bude to někdy odpoledne.

Čtěte také: Zeman na pohřeb kardinála Vlka nedorazí. Nechce se chovat pokrytecky, pošle věnec

Už dříve jste avizoval, že zvažujete, že byste mohl nějakým způsobem ocenit hasiče, který zemřel při zásahu v polovině února ve Zvoli u Prahy. Už jste se rozhodl, jestli ho nějakým způsobem oceníte? A pokud ano, jaký způsob zvolíte?

Čtěte také: Hasiči se loučí se zesnulým kolegou. Prahou a Středočeským krajem se rozezněly sirény

Nejprve mi to musí někdo navrhnout, paní redaktorko. A kdo jiný by mě to měl navrhnout, než šéf profesionálních hasičů. Zatím jsem kupodivu takový návrh nedostal. Předpokládám, že medaili za hrdinství může dostat hasič 28. října. Na to je dost času. Pokud mi šéf hasičů tento návrh nepředloží, což by měl, tak si opatřím vlastní informace, pak si ale o šéfovi hasičů budu myslet svoje.