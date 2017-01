Bylo to špatně, řekl Babiš o 'udavačském webu' k EET. Trvá na tom, že o něm nevěděl

Ministr financí Andrej BabišFoto: ČTK, Kateřina Šulová

Ministr financí Andrej Babiš stále trvá na tom, že nevěděl o webu pro oznamování nevydaných EET účtenek. Jeho slova ze začátku prosince nicméně naznačují něco jiného. Finanční správa formulář vypnula ve středu, protože předsedy hnutí ANO podporoval lidi v udávání a zneužívání EET ke konkurenčnímu boji.

„Dospěl jsem k názoru, že samozřejmě je to špatně, mediálně. Poslouchal jsem to celé Vánoce. Plno lidí, kteří podporují EET, říkalo, že je to špatně. Po nějakém boji a výměně názorů s Finanční správou jsem rozhodl o tom, že ten formulář dají pryč. Ověření účtenky tam samozřejmě zůstane,“ vysvětlil Babiš Radiožurnálu.

Ještě ve středu tvrdil, že o formuláři neměl tušení. „Nevěděl jsem, že vzniká, a nechci lidi podporovat v udávání nebo zneužívání EET v konkurenčním boji," řekl serveru Novinky.

To je ovšem v rozporu z jeho vyjádřením z 9. prosince, kdy se ho na nahlašování nevydaných účtenek ptal deník Blesk. „Lidé mohou na nepoctivé podnikatele upozornit přes webový formulář Finanční správy. Problém je, že udání, či oznámení – záleží na úhlu pohledu – může být klidně smyšlené,“ psal tehdy list.

Ministr tehdy ujišťoval, že samotný podnět nebude důvodem ke kontrolám a udílení pokut. „Tím budou až výsledky analytické činnosti finanční správy, ze kterých případně vyplynou důvody pro zahájení řízení. Takže nikdo se nemusí bát, že doplatí na závist nebo konkurenční boj,“ řekl.

Finanční správa ve středu informovala, že za měsíc fungování EET přijala od hotelů a restaurací zhruba 80 milionů účtenek a eviduje zhruba 2100 oznámení. To je podle šéfa finančního ředitelství Martina Janečka zanedbatelné číslo. Kontroly se navíc zaměřují jen na vybrané subjekty.

„Systém je nastavený tak, že se analyticky vyhodnocuje. Pokud víme, že jsme třeba provoz sami kontrolovali a bylo tam vše bez problémů, tak to vyhodnotíme tak, že tam není důvod jakoukoliv kontrolu provádět,“ upřesnil Janeček.