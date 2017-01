Češi utratí za novoroční předsevzetí i tisíce korun. Každý pátý je ale nedodrží

Předsevzetí si dává každý třetí člověk a často do nich investují i peníze (ilustrační foto)Foto: CC0 Public domain, pixabay.com

Za novoroční předsevzetí jsou Češi schopní utratit tisíce korun. Mezi nejčastější výdaje patří nákup permanentek do fitness center nebo vzdělávací kurzy. Podle průzkumu společnosti STEM/MARK vstoupil do nového roku s předsevzetím každý třetí člověk, jen pětina je ale všechna dodrží. Podle slevových portálů letos vzrostl zájem třeba o i smykové jízdy.

Mít lepší postavu, umět lépe cizí jazyky a také být lepší řidičkou. S takovými předsevzetími vstoupila do roku 2017 30letá PR manažerka květinářství Klára. Spočítala si, že zlepšení svých dovedností jí vyjde asi na víc než 3 tisíce korun.

„Cvičení vyjde na nějakých 790 korun měsíčně, kondiční jízdy myslím vychází kolem 1600 na deset jízd a angličtina na 350 korun na jednu hodinu. Vydrží mi to celý rok, to já zase dodržuju,“ popsala Klára.

Začátek nového roku znamená pro některé Čechy čas, kdy si můžou zlepšit svůj život. Předsevzetí si dává každý třetí člověk a často do nich investují i peníze Vložit na svůj web

Jenže ne všichni Češi jsou stejní a dodrží, to co si před začátkem nového roku slíbili. Podle průzkumu společnosti STEM/MARK si novoroční předsevzetí dává téměř každý třetí. Jen pětina ale u svých slibů vydrží.

Nejčastěji chtějí Češi přestat kouřit, víc zdravě jíst, víc sportovat a také hubnout. To potvrzuje i jednatelka jednoho z dámských fitness na Praze 4 Martina Kodejšová. Stejně jako každý rok se začátkem nového roku stroje na cvičení rychle plní a klientek přibyde až o 50 procent.

„U nás, teď hlavně po Vánocích, předsevzetí znamenají to, že se sem klienti nahrnou hned v 7 ráno, ještě před prací. Někdy přijdou ještě skoro v pyžamu, zacvičí si a odcházejí už v byznys looku. Spousta klientek chodí i místo oběda a potom klasická čtvrtá až šestá, to tady máme natřískáno,“ řekla Kodejšová.

Motivace vydrží jen krátce

Trenérka fitness Alena Polusková ale dodává, že ne všem sportovní nálada vydrží po celý rok: „Většinou to je tak 14 dní měsíc. Některým to zůstane, to je ale třeba jedna z deseti, že jí to fakt začne bavit a stane se z toho její životní styl.“

To potvrzuje i místopředseda Svazu kulturistiky a fitness Vjačeslav Vinogradov: „Návaly odpadávají postupně. Někdo odpadne hned, protože si řekne, teď se najím, pak to vycvičím. Po dvou třech návštěvách ale motivace přejde.“

Čtěte také: Řada lidí si žádná předsevzetí do nového roku nedává, málokdy je totiž splnili

Oslovení trenéři se tak shodují, že lidé vydrží plnit svá novoroční předsevzetí většinou do března. Pak skončí. Další návaly ale tělocvičny a fitness zažívají v dubnu, kdy lidé odkládají zimní kabáty a začínají hubnout do plavek. Na začátku cesty ke své lepší postavě je i paní Naďa. Cvičit chodí necelý měsíc a zatím věří, že jí nadšení vydrží.

„Kdo by nechtěl zhubnout, že jo. Určitě bych taky chtěla a hlavně zpevnit. Jak dlouho to vydržím, nevím, ale baví mě to,“ uvedla.

Výživoví proadci i škola smyku

Zájem o školu smyku stoupá (ilustrační foto)Foto: Milan Král

V průměru zaplati lidé za měsíční permanentku na cvičení 700 až 800 korun. Za tu roční asi 7 tisíc korun. Pokud je ale cvičení přestane bavit, většina společností jim peníze nevrátí. Velké investice do zlepšení životního stylu se tak nemusí všem vyplatit.

Někteří si i proto kupují členství ve fitness klubech přes slevové portály, říká manažer největšího slevového portálu Radek Hudák. Přes letošní Vánoce a nový rok stouply společnosti prodeje o víc než třetinu.

„Nejvíc se prodávají vstupy do fitness center, pak třeba plavání a všechny věci, co se týkají sportů. Ale zajímavé je, že se poslední dva roky objevuje nový trend. Dříve jsme prodávali takové pasivní hubnutí, jako je vacue shape, lymfodrenáže a podobné věci, teď to vypadá, že se lidé chtějí doopravdy hýbat,“ vysvětlil Hudák.

Letos mají lidé i větší zájem třeba i o školy smyku. Víc klientů se každým rokem přihlásí třeba i výživovým poradcům. Největší zájem o koupi všech produktů, které souvisí s novoročními předsevzetími, skončí podle prodejců s koncem ledna.

Autor: Barbora Kladivová