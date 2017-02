DATA: Na Sobotkovu daňovou reformu by doplatila pětina Pražanů. Nejvíc by si polepšilo Karlovarsko a Pardubicko

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: Martin Svozílek

Premiér Sobotka na začátku týdne oznámil, že chystá progresivní zdanění zaměstnanců, na kterém by 90 procent z nich vydělalo. Spočítali jsme distribuci platů a mezd v každém kraji – a tedy i to, kde a kdo by nejvíc získal nebo tratil.

Autor: Jan Boček

Interaktivní článek najdete ZDE