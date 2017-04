Desítky tisíc Čechů vyrážejí na Velikonoce do zahraničí. Nejoblíbenější jsou Emiráty

Dubaj, nejlidnatější město Spojených arabských emirátůFoto: Fotobanka stock.xchng

Termín Velikonoc až v půlce dubna, nepracovní Velký pátek i silnější koruna. To všechno pomáhá tomu, že velikonoční svátky letos za hranicemi stráví desítky tisíc Čechů. Podle Asociace cestovních kanceláří mezi lidmi vedou zájezdy do Spojených arabských emirátů nebo třeba do Egypta.

Barvení vajíček se jednadvacetiletá studentka Andrea letos vyhne. Na prodloužený víkend totiž plánuje cestu do Itálie.

„Do Bologni a potom na Velikonoce vyrážíme do Cinque Terre. Místo toho, abych doma barvila vajíčka, tak se radši pojedu někam podívat a poznám zase něco nového. Vždycky lítám letadlem, ale na svátky se člověk musí zařídit jinak, protože to nejsou úplně ceny ve studentských relacích, takže tentokrát jedu autobusem,“ říká Andrea.

Zpáteční jízdenku sehnala přibližně za tisícikorunu. Kdyby si kupovala letenku, vyšla by ji na víc než 5000 korun. Právě za dovolenou o Velikonocích si lidé připlatí. Jen třeba zájezdy jsou až o polovinu dražší než během roku.

„O Velikonocích narážejí lidé především na to, že cestuje celý svět. Ceny vyrostou skoro stejně jako na Vánoce a kapacity v mnoha místech jsou vyprodané. Vítězí jednoznačně Spojené arabské emiráty, které jsou díky třem leteckým spojením z Prahy velice dostupnou destinací,“ objasňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Ceny letenek kleslyFoto: Reuters

Konec intervencí zlevnil letenky

Po ukončení intervencí České národní banky přesto letenky téměř okamžitě zlevnily. Důvodem je posilující koruna. „Vzhledem k posílení kurzu už jsou levnější zájezdy od německých i rakouských cestovních kanceláří. Cena se totiž přepočítává online podle kurzových lístků v bankách,“ říká mluvčí Student Agency Klára Majíčková.

Zatímco třeba letecký zájezd z Drážďan do Egypta na osm dní s all inclusive stál ještě před koncem intervenčního režimu 13 500 korun na osobu, o den později zlevnil o více než 200 korun. Právě Egypt je teď v hledáčku lidí stále častěji, a znovu se tak vrátil do žebříčku nejoblíbenějších destinací, což potvrzuje i marketingový ředitel společnosti Invia Michal Tůma.

„Od začátku ledna jsme prodali zájezdy v celkové ceně 200 milionů korun. Představuje to nárůst až na pětinásobek. Průměrná cena na osobu mírně vzrostla na celkových 14 551 korun, loni to bylo o 163 korun na osobu méně,“ konstatuje Tůma.

Spíš Lisabon než Řím

Větší zájem je i o eurovíkendy. Místo tradičních metropolí, jako je Řím nebo třeba Paříž, letos vedou vzdálenější místa Evropy. „Prodloužený víkend včetně velikonočního pátku a pondělí stabilně láká i k cestování po Evropě. Turisté dávají přednost méně okoukaným metropolím, jako je Lisabon nebo Malaga,“ popisuje ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Řada cizinců ale naopak míří na Velikonoce do České republiky. Jen do Prahy přijede podle odhadů organizace Prague City Tourism 250 tisíc zahraničních návštěvníků. Oproti loňskému roku jich bude zhruba o 30 tisíc víc. Ubytování tu vyhledávají nejenom naši němečtí a slovenští sousedé, ale také hosté z USA nebo třeba z Ruska.

Autor: Zuzana Švejdová