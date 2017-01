Emisní limity porušuje většina automobilek. S Dieselgate skončí jedna éra, tvrdí odborník

Dieselový motor ve Volkswagenu Passat (ilustrační foto)Foto: Reuters

Emisní limity nedodržuje většina automobilek, tvrdí Michal Vojtíšek z Fakultě strojní ČVUT v Praze. Podle něj se aféry kolem emisí příliš nedotknou běžného řidiče. Skončí ale éra levných výkonných naftových motorů.

Poté, co v podstatě skončila aféra ohledně podvodu s emisemi koncernu Volkswagen, se objevují informace, že obdobně postupovaly také koncern Fiat Chrysler či Renault, Nissan, BMW a Porsche. Proč musejí automobilky podvádět? Co je k tomu vede?

Automobilky podvádí tím způsobem, že jejich motory jsou naladěné na dva různé režimy provozu. Jeden je testovací režim, kde jsou emise oxidu dusíku relativně nízké. A druhý je jiný, alternativní provozní režim, kde jsou naopak emise vysoké.

Abyste snížili oxidy dusíku, které vznikají při vysokých teplotách při spalování, musíte buď zpomalit spalovací proces - což mnohdy vede ke zvýšení spotřeby paliva -, nebo musíte oxidy dusíku nějakým způsobem likvidovat dodatečně. A dodatečná likvidace si vyžaduje nějakou kombinaci investice do katalytického zařízení a do jeho provozu. To znamená, že výrobce něco stojí katalyzátor. A motoristu palivo, případně redukční činidla, která oxidy dusíku zredukují.

Vidím za tím snahu snížit náklady na výrobu a na provoz vozidla.

Takže technologie potřebná k výrobě ekologického motoru existuje? Automobilky tedy podvádějí jen proto, aby ušetřily peníze?

U těžkých vozidel, například u autobusů, většinou problém s podváděním není a městské autobusy běžně dosahují na kilometr takových emisí oxidu dusíku, že jsou nižší než průměrný naftový automobil. Bavíme se o (emisní normě) EURO 5. Když to umí autobusy, je z toho zřejmé, že technologie tady je.

Myslíte si, že se automobilkám finančně vyplatí podvádět? Aféry je stojí spoustu peněz na pokutách, snižuje cenu jejich akcií, musejí platit odškodnění.

Domnívám se, že v době, kdy se rozhodly, že to udělají, si myslely, že se jim to vyplatí. A je možné, že se jim to finančně vyplácí.

Myslíte si, že takto podvádějí všechny automobilky? Stále se objevují nové a nové případy podvodů.

Nepodvádí úplně všechny. Najde se několik světlých výjimek…

Můžete jmenovat?

Radši ne. Vycházím ze studií, které měřily větší počet automobilů. Vyšší emise se našly u většiny, ale ne u všech. Je to nějakých pár desítek procent, kde se do limitu vešly. Nechci žádné automobilce ani polepšit, ani ublížit, protože to, že změříte jeden vůz, ještě neznamená, že nebyl přečipován dodatečně, nebo že se jednalo zrovna o vůz, který automobilka seřídila. Nemám dost dat na to, abych říkal, kdo to dělá a kdo ne.

Objevily se názory, že by skandály mohly znamenat konec pro dieselové motory...

Myslím si, že to neznamená konec dieselových motorů pro autobusy, lokomotivy či stavební stroje. Tam podle mě takový problém není. Ani si nemyslím, že to nutně musí znamenat konec dieselových motorů pro osobní auta. Ale myslím, že skončí éra levných naftových motorů, které jsou schopné velice dynamické jízdy, mají vysoký výkon, nízkou spotřebu a nízké emise. Ono to totiž nějaké peníze stojí. Nemyslím si, že to bude konec, ale asi budou podstatně dražší.

To podle vás bude jediný dopad na běžného řidiče, běžného občana?

Na běžného občana ne. Běžný občan, který nepotřebuje s autem závodit, který nepotřebuje, aby měl jeho automobil vyšší výkon než městský autobus, to pocítí méně. Ti, kteří chtějí - dalo by se říci 'závodní vůz' - to pocítí více.