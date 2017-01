E-shopy se nejspíš EET nevyhnou. Poslanci stále neschválili potřebnou novelu

E-shopy se nejspíš EET nevyhnouFoto: Freedigitalphotos.net, Naypong

Od března nejspíš budou muset obchodníci povinně elektronicky evidovat tržby a týkat se to nejspíš bude i e-shopů. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) přitom ještě koncem loňského roku říkal, že internetovým obchodům by se tato povinnost mohla vyhnout. Poslanci ale zatím neschválili novelu zákona, která by mohla online platby e-shopů z elektronické evidence tržeb vyjmout.

„E-shopy nemohou online platební metody implementovat v souladu se zákonem. Je to prostě technicky nemožné,“ upozorňuje výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Poslanci hnutí ANO, ale i opoziční TOP 09 změnu v případě e-shopů podpoří. „Je to drobná úleva, zaplať pánbůh za každou úlevu,“ řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Poslanci by o balíku změn daňových zákonů včetně EET měli jednat příští týden.

Sociální demokraté naopak nechtějí stávající znění normy měnit. „Ten zákon byl velmi podrobně diskutován a chceme, aby platila verze, která byla schválena původně,“ říká předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.

Platby kartou se evidují i bez EET

Už v listopadu upozorňoval na nadbytečnost EET v případě e-shopů daňový poradce a jednatel společnosti KODAP Vlastimil Sojka.

„Evidence tržeb byla prosazována s cílem zamezit jejich krácení a nedává vůbec žádný smysl, když se nákladným mechanismem zatěžují obchodní aktivity, které jsou důsledně a průkazně evidovány už z podstaty svého fungování,“ řekl Sojka.