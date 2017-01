Finanční úřad zkontroloval kavárnu odmítající EET. Ani přes hrozbu pokut pokladnu nekoupí

Prostor Paralelní Polis v pražských Holešovicích.Foto: Paralelní Polis

Kontroloři finanční správy v pondělí v Praze navštívili kavárnu Bitcoin Coffee, která je součástí spolku Paralelní Polis veřejně odmítajícího zavedení elektronické evidence tržeb. Po nevydání účtenky teď podniku hrozí pokuty a v krajním případě i uzavření. Zakoupení registrační pokladny totiž kavárna nadále odmítá.

Kavárnu Bitcoin Coffee, ve které se dá platit pouze virtuální měnou zvanou Bitcoin, navštívila kontrola v pondělí ráno.

„Nejprve nás poprosili o pomoc se směnou bitcoinů za 200 korun v bitcoinovém automatu, pak si objednali dvě cappuccina a pomocí bitcoinové peněženky je zaplatili. Účtenku nepožadovali a kasa samozřejmě ani žádnou účtenku nevydala. Úředníci se tedy legitimizovali jako zástupci finanční správy,“ popisuje Pralelní Polis na svém facebookovém profilu.

Pokutu zatím kavárna nedostala, s kontrolory ale sepsala protokol a věc by měla být předána oddělení, které má na starost správní trestání v oblasti evidence tržeb.

„Pokud správce daně zjistí porušení, započne finanční úřad správní řízení. Podle konkrétní situace udělí pokutu a vyzve potrestaného k nápravě. Pokud další kontrola zjistí, že k ní nedošlo, spustí se další správní řízení, které může vyústit v další pokutu. V nejzazším případě i k uzavření podniku,“ popsala serveru iDnes.cz následný obecný postup mluvčí finanční správy Petra Petlachová.

Drastický zásah do soukromí

Paralelní Polis se k EET nechce připojit i nadále, její zavedení odmítá programově. „Tento systém považujeme za bezprecedentní nástroj centralizované kontroly občanů a rakovinu pro svobodnou a aktivní společnost. Mnohé zrůdné rozměry EET se ukazují zcela jasně. Aktivní zasévání nedůvěry mezi sousedy i spoluobčany, účelové argumenty státní správy i paušální označení desetiny aktivních obyvatel za zloděje. Především jde ale o drastický zásah do soukromí všech občanů,“ zdůvodnil to spolek ve svém facebookovém prohlášení k pondělní kontrole. Podobné prohlášení ostatně vydal už loni 1. prosince, kdy EET vstoupila do praxe.

Paralelní Polis je nezisková organizace s právní formou spolku. V pražských Holešovicích provozuje prostor, ve kterém se nachází kavárna, samozvaný kryptoanarchistický institut, coworkingové centrum nebo 3D tisková dílna. Před dvěma lety ji založila umělecká skupina Ztohoven známá například kauzou “rudé trenky“.