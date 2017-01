Google svolává zaměstnance zpět do USA. Bojí se Trumpova 'migračního příkazu'

Společnost Google poslala všem svým zaměstnancům cestujícím po světě jasný vzkaz: Vraťte se zpět do USA! Týká se to především těch, kteří by mohli být ovlivněni exekutivním příkazem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zavede přísnější prověřování lidí přicházejících do Spojených států.

Výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai zkritizoval Trumpův tah v krátké zprávě personálu. Podle něj příkaz ovlivní více než 100 lidí z firemní struktury. Informuje o tom agentura Bloomberg.

„Je bolestivé vidět cenu tohoto exekutivního příkazu přímo v naší firmě. Vždy jsme dávali náš názor ohledně problémů s imigrací jasně najevo a budeme v tom pokračovat,“ napsal Pichai ve zprávě.

Tyto zprávy podtrhují rostoucí rozpor mezi Trumpem a několika velkými americkými technologickými společnostmi, které mají velké množství přistěhovalců ve svých strukturách. Pichaiova zpráva tak rezonuje s prohlášeními dalších technologických soukmenovců, kteří se také obávají toho, jaký dopad bude mít tato politika na jejich byznys. Podobně se vyjádřili i zástupci Facebooku a Microsoftu.

„Obáváme se dopadů příkazu a dalších návrhů, které mohou omezit zaměstnance Googlu a jejich rodiny nebo vytvoří překážky v příchodu nových talentů do Spojených států,“ zní oficiální reakce společnosti.

Někteří ze zaměstnanců internetového giganta se chtěli do země vrátit ještě před nabytím platnosti nového příkazu. Podle Googlu se mají zaměstnanci při jakýchkoliv problémech s návratem obrátit přímo na společnost.

Většina personálu normálně pracuje ve Spojených státech, jedná se tedy o případy zaměstnanců na pracovních cestách po světě nebo na dovolených. Panuje obava, že i když zaměstnanci Googlu mají platné vízum, mohou být stále v ohrožení, pokud pochází z některé ze sedmi zemí, kterým Trump zakázal vstup do USA. Týká se to Sýrie, Iráku, Iránu, Jemenu, Libye, Somálska a Súdánu.

Trump exekutivní příkaz, který zavede přísnější prověřování lidí přicházejících do Spojených států, podepsal v pátek. Opatření má podle Trumpa zabránit „radikálním islámským teroristům" ve vstupu do země. Součástí nařízení je dočasný úplný zákaz vstupu do země pro uprchlíky ze Sýrie a pozastavení programu pro běžence z dalších zemí.

