Havarijní připojištění přijde na pár desetikorun denně, v cizině ale ušetří tisíce

Pár desítek korun za havarijní připojištění auta vám v případě dopravní nehody nebo poruchy v zahraničí může ušetřit desetitisíce. (ilustrační foto)Foto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Některým dětem už jarní prázdniny skončily, jiným teprve začnou. Pokud s nimi vyrážíte na hory, nezapomeňte připojistit nejen sebe, ale i své auto. Zejména v případě, že míříte do zahraničí. Havarijní pojištění většinou platí po celé Evropě, připlatit si ale můžete řadu doplňkových služeb. Odtah ze zahraničí vás může přijít hodně draho.

„V poslední době jsme vyjížděli do Bolzana, vezli jsme auto až do Karlových Varů, stálo to desítky tisíc korun,“ vzpomíná Pavel Jirkovský, který spravuje síť odtahových služeb. Za řidiči v zimě nejčastěji vyjíždí do Rakouska, Německa, Francie a Itálie.

„Vždy jako první se snažíme klienta dostat ze silnice do servisu, popřípadě do místa, kde má zázemí. V druhém kole pak řešíme odtah do České republiky," dodává.

Pár desítek korun za pojištění může často zaplatit desetitisícové škody. Více si poslechněte v reportáži Štěpána Sedláčka. Vložit na svůj web

Libor Beran z pojišťovny Allianz doporučuje kvůli podobným případům sjednat si bezlimitní havarijní pojištění. Vyplácí se u častých cest do zahraničí a u novějších a dražších aut.

„Protože se může stát, že na dálnici se stane porucha nebo nehoda, a policie, která má svojí asistenční službu, tam nepustí nikoho jiného, zavolá místní asistenci, kdy se to vozidlo odtáhne z dálnice třeba na nejbližší odtahové parkoviště a to může stát 1000 euro,“ vysvětluje.

Některé pojišťovny pro změnu nabízejí doplňková pojištění, díky kterým řidič v zahraničí získá v případě nehody nebo poruchy řadu výhod, a to za pár desítek korun denně. Nutné je ale sjednat si zároveň i cestovní pojištění. „V rámci těch asistenčních služeb máte pak nárok nejen na náhradního řidiče a odtah a opravu vozu, ale postaráme se i o celou posádku zajistíme ubytování a zajistíme samozřejmě i dopravu, " říká Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Kvůli zimní sezóně si můžete sjednat také krátkodobé havarijní pojištění. Pojišťovny ho nabízejí od 14 dnů až po tři měsíce. Vychází ale v poměru dvakrát i třikrát dráž než celoroční pojistka.

Autor: Matěj Skalický