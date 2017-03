Kalousek: Babiš prokazatelně šidí rozpočet. Šéf finanční správy nechce jít proti nadřízenému

ROZHOVOR. Poslanci v úterý ani nezačali jednat o návrhu ministra financí Andreje Babiše na zdanění výnosů z některých korunových dluhopisů. Svůj návrh chtěl připojit jako přílepek k novele, která by zvýšila daňové úlevy dárcům krve. Jenže předkladatelé novely, poslanci TOP 09 a Starostů, předlohu z projednávání stáhli.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek do středečního jednání ale prosadil bod s názvem „daňové podvody ministra financí". „Není možné, aby ministr financí, který prokazatelně šidí státní rozpočet, současně křičel na každého živnostníka, že je zloděj,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Řekl jste, že ministr Babiš se zveřejněním dokumentů o svých příjmech přiznal k daňovým podvodům. Z čeho vycházíte, z čeho ministra Babiše obviňujete?

Je to vidět na první pohled pro každého, kdo se v daňové problematice trochu vyzná. Pan ministr zveřejnil své nezdaněné příjmy za akcie, které on sám jako fyzická osoba prodal své firmě Agrofert. Ty akcie, jak je možné vidět z účetních uzávěrek firem, byly v podstatě bezcenné. Přesto si je od něj Agrofert koupil za 740 milionů korun a těchto 740 milionů korun si uplatňuje do daňového základu, takže platí méně do rozpočtu a příjem 740 milionů korun je nezdaněným příjmem pro pana Babiše.

Celý rozhovor s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem pro Český rozhlas Plus. Vložit na svůj web

Tyto peníze pak použil na to, aby Agrofertu zpátky peníze půjčil tím, že si nakoupil korunové dluhopisy za nesmyslně vysoký úrok. Ten úrok si zase Agrofert uplatňuje do základu daně, to znamená, že platí méně do rozpočtu a pan ministr Babiš má nezdaněné příjmy. Když to shrnu, normální podnikatel si buď vyplácí plat a platí z něj daň, nebo si vyplatí dividendu a zaplatí z ní daň. Podvodník prodá své firmě bezcenné akcie, z toho prodeje daň neplatí, anebo si místo dividendy nakoupí korunové dluhopisy, leč podstatou té operace, to je finanční správa povinna zkoumat, je vlastně vyplacení dividendy. Je to protiprávní.

Kdo by měl podle vás jeho případné daňové nesrovnalosti vyšetřovat?

Pochopitelně je tady od toho finanční správa. Narážíme tady ale na obrovský konflikt zájmů, že ministrem, který má tuto daňovou správu v kompetenci, je právě předmětný člověk, který se těchto daňových podvodů účastnil. Z jednání s generálním ředitelem (Martinem) Janečkem je zřejmé, že on své povinnosti plnit nechce a nebude, protože prostě nepůjde proti svému nadřízenému.

Jak tedy zajistit, aby se tomuto problému finanční úřad věnoval? Ty dluhopisy nenakoupil jen ministr Babiš, ale i další podnikatelé.

Nemluvil jsem jen o korunových dluhopisech. Mluvil jsem také o tom, že své firmě prodal bezcenné akcie, což je také protiprávní jednání, když se tomu finanční správa věnuje. Je tam prostě několikanásobný daňový podvod a je docela dost dobře možné, že v řadě případů těch eminentů korunových dluhopisů o žádný podvod nešlo. To musí daňová správa zkoumat případ od případu. V roce 2012, když jsem byl ještě na ministerstvu financí, nikdo z nás nepochyboval, že v roce 2014, což je první rok, kdy vznikla teoretická daňová povinnost, budou všechny tyto případy prověřeny, daň bude doměřena, popřípadě to bude předáno orgánům činným v trestním řízení.

Jak chcete zajistit, aby se tomu finanční úřad teď věnoval?

O tom budeme diskutovat na Poslanecké sněmovně. Ta má totiž vůči vládě svojí kontrolní pravomoc, tu musí uplatnit, protože tady se evidentně neplní některé funkce státu, protože tam konflikt zájmů je. Sněmovna se tomu proto chce věnovat a bude věnovat, jen nevím ještě s jakým závěrem. Není možné, aby ministr financí, který sám prokazatelně šidí státní rozpočet, současně křičel na každého živnostníka, že je zloděj a ždímal ho o poslední korunu.