Mýtné na německých dálnicích dostalo zelenou, platit začne za dva roky

Mýtné začne v Německu v roce 2019 (ilustrační foto)Foto: Tomáš Adamec

Spolková rada, ve které zasedají zástupci vlád jednotlivých německých zemí, dala zelenou zavedení mýtného pro osobní auta na německých dálnicích. Neuplatnila totiž právo námitky, které by zpoplatnění dálnic mohlo výrazně zkomplikovat. Mýtné, které kritizuje několik evropských zemí, včetně Česka, má být zavedeno v roce 2019.

O zpoplatnění dálnic pro osobní auta minulý týden rozhodl Spolkový sněm hlasy velké koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů. Plán ale narazil na kritiku ve Spolkové radě, kde se zástupci některých spolkových zemí obávali především dopadů na příhraniční obchod a spolupráci. Trojice výborů Spolkové rady se proto u jedné ze dvou novel, do nichž je mýtné vtěleno, vyslovila pro uplatnění práva námitky a svolání zprostředkovacího výboru.

Plénum Spolkové rady ale tento návrh nepodpořilo, a mýtnému pro osobní vozy tak už v Německu nestojí nic v cestě. Na evropské úrovni se ale ještě může stát předmětem právních sporů. O žalobě uvažuje především Rakousko, Česko by se k ní mohlo připojit.

Pokud by Spolková rada rozhodla opačně, musel by být svolán zprostředkovací výbor složený ze zástupců Spolkového sněmu i Spolkové rady, který by hledal kompromisní řešení. Jednání zprostředkovacího výboru není časově omezeno, a mohlo se tak protáhnout na několik měsíců, což mohlo ohrozit mýtné jako takové.

Čtěte také: Poplatek za dálnice v Německu. Zavedení mýtného se komplikuje, Spolková rada zvažuje námitku

V září se totiž uskuteční volby do Spolkového sněmu a není vůbec jisté, že by se v něm pak pro návrh znovu našla většina. Plán je sice srdeční záležitostí Křesťanskosociální unie (CSU), ale jak řada poslanců sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU), tak sociální demokracie dávala najevo, že z něj nikterak nadšená není, a hlasovala pro něj především z toho důvodu, že je součástí koaliční smlouvy.

Schválený návrh, který Česko považuje za diskriminační, počítá s tím, že dálniční poplatky budou fakticky platit jen zahraniční řidiči. Majitelé aut registrovaných v Německu mýtné sice také zaplatí, posléze se jim ale o zaplacenou částku sníží daň z motorových vozidel; majitelé nejekologičtějších aut s velmi nízkými emisemi získají dokonce větší úlevu, než kolik zaplatí na poplatcích.

Výše mýtného se bude lišit v závislosti na objemu motoru a množství produkovaných emisí. Desetidenní poplatek se bude pohybovat v rozmezí od 2,5 eura do 25 eur (68 až 676 Kč), dvouměsíční od sedmi do 50 eur (189 až 1351 Kč). Nejdražší roční mýtné bude 130 eur (3513 Kč).

Českého řidiče vlastnícího vůz Škoda Octavia, který splňuje ekologickou normu Euro 4 a má naftový motor o objemu dva litry, roční mýtné přijde na 100 eur, dvouměsíční na 40 eur a desetidenní na 20 eur (2702, 1081 a 540 Kč).